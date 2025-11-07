- Прирост
Всего трейдов:
290
Прибыльных трейдов:
198 (68.27%)
Убыточных трейдов:
92 (31.72%)
Лучший трейд:
52.11 USD
Худший трейд:
-26.62 USD
Общая прибыль:
1 042.01 USD (174 753 pips)
Общий убыток:
-897.64 USD (146 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (85.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
119.59 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
11.74%
Макс. загрузка депозита:
36.56%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
0.97
Длинных трейдов:
181 (62.41%)
Коротких трейдов:
109 (37.59%)
Профит фактор:
1.16
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
5.26 USD
Средний убыток:
-9.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-53.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-62.87 USD (4)
Прирост в месяц:
30.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.30 USD
Максимальная:
148.82 USD (24.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.77% (148.67 USD)
По эквити:
6.08% (44.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|155
|XAUUSD
|135
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|-29
|XAUUSD
|174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|12K
|XAUUSD
|16K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.11 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +85.25 USD
Макс. убыток в серии: -53.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Pairs: USTEC / Gold
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
