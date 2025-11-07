SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold USTEC TMGM 494 testing
Qi Kai Fan

Gold USTEC TMGM 494 testing

Qi Kai Fan
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 19%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
300
Transacciones Rentables:
203 (67.66%)
Transacciones Irrentables:
97 (32.33%)
Mejor transacción:
52.11 USD
Peor transacción:
-26.62 USD
Beneficio Bruto:
1 049.52 USD (175 349 pips)
Pérdidas Brutas:
-953.40 USD (155 337 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (85.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
119.59 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
11.74%
Carga máxima del depósito:
36.56%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
42
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
0.52
Transacciones Largas:
189 (63.00%)
Transacciones Cortas:
111 (37.00%)
Factor de Beneficio:
1.10
Beneficio Esperado:
0.32 USD
Beneficio medio:
5.17 USD
Pérdidas medias:
-9.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-53.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-62.87 USD (4)
Crecimiento al mes:
5.59%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
42.30 USD
Máxima:
185.59 USD (23.92%)
Reducción relativa:
De balance:
24.77% (148.67 USD)
De fondos:
6.08% (44.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NAS100 159
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NAS100 -59
XAUUSD 155
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NAS100 5.5K
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +52.11 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +85.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Person Watching now.

Pairs: USTEC  / Gold 

One order per time with SL, no Martingale, no Grid. 



No hay comentarios
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Share of trading days is too low
2025.11.07 11:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 07:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
