트레이드:
384
이익 거래:
255 (66.40%)
손실 거래:
129 (33.59%)
최고의 거래:
52.11 USD
최악의 거래:
-26.62 USD
총 수익:
1 487.67 USD (231 395 pips)
총 손실:
-1 338.52 USD (202 358 pips)
연속 최대 이익:
14 (85.25 USD)
연속 최대 이익:
119.59 USD (8)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
12.75%
최대 입금량:
36.56%
최근 거래:
10 분 전
주별 거래 수:
51
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
0.77
롱(주식매수):
236 (61.46%)
숏(주식차입매도):
148 (38.54%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
0.39 USD
평균 이익:
5.83 USD
평균 손실:
-10.38 USD
연속 최대 손실:
8 (-116.85 USD)
연속 최대 손실:
-116.85 USD (8)
월별 성장률:
18.36%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
42.30 USD
최대한의:
192.64 USD (24.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.77% (148.67 USD)
자본금별:
6.08% (44.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|203
|XAUUSD
|181
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|-41
|XAUUSD
|191
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|11K
|XAUUSD
|18K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TradeMaxGlobal-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Pairs: USTEC / Gold
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
30%
0
0
USD
USD
628
USD
USD
9
99%
384
66%
13%
1.11
0.39
USD
USD
25%
1:500