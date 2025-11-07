- 成長
- ドローダウン
トレード:
300
利益トレード:
203 (67.66%)
損失トレード:
97 (32.33%)
ベストトレード:
52.11 USD
最悪のトレード:
-26.62 USD
総利益:
1 049.52 USD (175 349 pips)
総損失:
-953.40 USD (155 337 pips)
最大連続の勝ち:
14 (85.25 USD)
最大連続利益:
119.59 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
11.74%
最大入金額:
36.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
189 (63.00%)
短いトレード:
111 (37.00%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
5.17 USD
平均損失:
-9.83 USD
最大連続の負け:
6 (-53.33 USD)
最大連続損失:
-62.87 USD (4)
月間成長:
5.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.30 USD
最大の:
185.59 USD (23.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.77% (148.67 USD)
エクイティによる:
6.08% (44.87 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|159
|XAUUSD
|141
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|-59
|XAUUSD
|155
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|5.5K
|XAUUSD
|15K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.11 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +85.25 USD
最大連続損失: -53.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.00 × 1
|
FBS-Real
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.16 × 43
|
Exness-MT5Real5
|5.91 × 11
|
Exness-MT5Real10
|7.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live3
|17.00 × 11
Pairs: USTEC / Gold
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
レビューなし
