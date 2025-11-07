シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold USTEC TMGM 494 testing
Qi Kai Fan

Gold USTEC TMGM 494 testing

Qi Kai Fan
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
300
利益トレード:
203 (67.66%)
損失トレード:
97 (32.33%)
ベストトレード:
52.11 USD
最悪のトレード:
-26.62 USD
総利益:
1 049.52 USD (175 349 pips)
総損失:
-953.40 USD (155 337 pips)
最大連続の勝ち:
14 (85.25 USD)
最大連続利益:
119.59 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
11.74%
最大入金額:
36.56%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
42
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
0.52
長いトレード:
189 (63.00%)
短いトレード:
111 (37.00%)
プロフィットファクター:
1.10
期待されたペイオフ:
0.32 USD
平均利益:
5.17 USD
平均損失:
-9.83 USD
最大連続の負け:
6 (-53.33 USD)
最大連続損失:
-62.87 USD (4)
月間成長:
5.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.30 USD
最大の:
185.59 USD (23.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.77% (148.67 USD)
エクイティによる:
6.08% (44.87 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 159
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 -59
XAUUSD 155
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 5.5K
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.11 USD
最悪のトレード: -27 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +85.25 USD
最大連続損失: -53.33 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Person Watching now.

Pairs: USTEC  / Gold 

One order per time with SL, no Martingale, no Grid. 



レビューなし
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Share of trading days is too low
2025.11.07 11:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 07:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
