Signale / MetaTrader 5 / Gold USTEC TMGM 494 testing
Qi Kai Fan

Gold USTEC TMGM 494 testing

Qi Kai Fan
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
311
Gewinntrades:
212 (68.16%)
Verlusttrades:
99 (31.83%)
Bester Trade:
52.11 USD
Schlechtester Trade:
-26.62 USD
Bruttoprofit:
1 108.51 USD (179 690 pips)
Bruttoverlust:
-961.61 USD (157 245 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (85.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
119.59 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
11.74%
Max deposit load:
36.56%
Letzter Trade:
9 Minuten
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
0.77
Long-Positionen:
189 (60.77%)
Short-Positionen:
122 (39.23%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.47 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-53.33 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-62.87 USD (4)
Wachstum pro Monat :
7.72%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42.30 USD
Maximaler:
190.18 USD (24.51%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.77% (148.67 USD)
Kapital:
6.08% (44.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 164
XAUUSD 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 -62
XAUUSD 208
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 4.6K
XAUUSD 18K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.11 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +85.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53.33 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Person Watching now.

Pairs: USTEC  / Gold 

One order per time with SL, no Martingale, no Grid. 



Keine Bewertungen
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Share of trading days is too low
2025.11.07 11:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 07:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
