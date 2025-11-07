SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold USTEC TMGM 494 testing
Qi Kai Fan

Gold USTEC TMGM 494 testing

Qi Kai Fan
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
TradeMaxGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
300
Negociações com lucro:
203 (67.66%)
Negociações com perda:
97 (32.33%)
Melhor negociação:
52.11 USD
Pior negociação:
-26.62 USD
Lucro bruto:
1 049.52 USD (175 349 pips)
Perda bruta:
-953.40 USD (155 337 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (85.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
119.59 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
11.74%
Depósito máximo carregado:
36.56%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
42
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
0.52
Negociações longas:
189 (63.00%)
Negociações curtas:
111 (37.00%)
Fator de lucro:
1.10
Valor esperado:
0.32 USD
Lucro médio:
5.17 USD
Perda média:
-9.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-53.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-62.87 USD (4)
Crescimento mensal:
5.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.30 USD
Máximo:
185.59 USD (23.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.77% (148.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.08% (44.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NAS100 159
XAUUSD 141
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NAS100 -59
XAUUSD 155
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NAS100 5.5K
XAUUSD 15K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +52.11 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +85.25 USD
Máxima perda consecutiva: -53.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.00 × 1
FBS-Real
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.16 × 43
Exness-MT5Real5
5.91 × 11
Exness-MT5Real10
7.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live3
17.00 × 11
Person Watching now.

Pairs: USTEC  / Gold 

One order per time with SL, no Martingale, no Grid. 



Sem comentários
2025.12.23 16:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 15:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 14:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.86% of days out of 35 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 06:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 05:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.04 20:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.57% of days out of 28 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.27 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 18:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 04:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.11 14:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 13:40
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.11 12:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 11:30
Share of trading days is too low
2025.11.07 11:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.07 11:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.07 07:27
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
