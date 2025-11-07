- 成长
交易:
292
盈利交易:
200 (68.49%)
亏损交易:
92 (31.51%)
最好交易:
52.11 USD
最差交易:
-26.62 USD
毛利:
1 045.10 USD (174 959 pips)
毛利亏损:
-897.79 USD (146 495 pips)
最大连续赢利:
14 (85.25 USD)
最大连续盈利:
119.59 USD (8)
夏普比率:
0.06
交易活动:
11.74%
最大入金加载:
36.56%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
42
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
0.99
长期交易:
183 (62.67%)
短期交易:
109 (37.33%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
5.23 USD
平均损失:
-9.76 USD
最大连续失误:
6 (-53.33 USD)
最大连续亏损:
-62.87 USD (4)
每月增长:
14.57%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
42.30 USD
最大值:
148.82 USD (24.78%)
相对跌幅:
结余:
24.77% (148.67 USD)
净值:
6.08% (44.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|155
|XAUUSD
|137
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|-29
|XAUUSD
|177
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|12K
|XAUUSD
|16K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.11 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +85.25 USD
最大连续亏损: -53.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Pairs: USTEC / Gold
One order per time with SL, no Martingale, no Grid.
没有评论
