СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / TPL INVESTMENT PORTFOLIO
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPL INVESTMENT PORTFOLIO

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 97%
OctaFX-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
37 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
27.53 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
268.95 USD (26 727 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
37 (268.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
268.95 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
1.32
Торговая активность:
49.69%
Макс. загрузка депозита:
9.82%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
37 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.27 USD
Средняя прибыль:
7.27 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
56.05% (322.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NAS100 20
US30 15
GER40 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NAS100 119
US30 139
GER40 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NAS100 12K
US30 14K
GER40 940
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +27.53 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +268.95 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real
1.05 × 20
OctaFX-Real2
1.38 × 37
Diversification investment portfolio

traded with caution and futurestic compounding goals.. 

Нет отзывов
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 03:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 09:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TPL INVESTMENT PORTFOLIO
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
327
USD
13
0%
37
100%
50%
n/a
7.27
USD
56%
1:200
Копировать

