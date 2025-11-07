- Прирост
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
37 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
27.53 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
268.95 USD (26 727 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
37 (268.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
268.95 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
1.32
Торговая активность:
49.69%
Макс. загрузка депозита:
9.82%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
37 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.27 USD
Средняя прибыль:
7.27 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
2.74%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
56.05% (322.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NAS100
|20
|US30
|15
|GER40
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NAS100
|119
|US30
|139
|GER40
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NAS100
|12K
|US30
|14K
|GER40
|940
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +27.53 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +268.95 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OctaFX-Real
|1.05 × 20
|
OctaFX-Real2
|1.38 × 37
Diversification investment portfolio
traded with caution and futurestic compounding goals..
Нет отзывов
