SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / TPL INVESTMENT PORTFOLIO
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPL INVESTMENT PORTFOLIO

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 95%
OctaFX-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
36
Bénéfice trades:
36 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
27.53 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
265.93 USD (26 425 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
36 (265.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
265.93 USD (36)
Ratio de Sharpe:
1.34
Activité de trading:
91.81%
Charge de dépôt maximale:
8.62%
Dernier trade:
5 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
36 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
7.39 USD
Bénéfice moyen:
7.39 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
9.77%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
56.05% (322.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NAS100 19
US30 15
GER40 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NAS100 116
US30 139
GER40 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NAS100 12K
US30 14K
GER40 940
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +27.53 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +265.93 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real
1.05 × 20
OctaFX-Real2
1.38 × 37
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Diversification investment portfolio

traded with caution and futurestic compounding goals.. 

Aucun avis
2025.12.10 09:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 06:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 06:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 04:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.07 03:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TPL INVESTMENT PORTFOLIO
30 USD par mois
95%
0
0
USD
324
USD
9
0%
36
100%
92%
n/a
7.39
USD
56%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.