SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / TPL INVESTMENT PORTFOLIO
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPL INVESTMENT PORTFOLIO

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 95%
OctaFX-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
36
Gewinntrades:
36 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
27.53 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
265.93 USD (26 425 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
36 (265.93 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
265.93 USD (36)
Sharpe Ratio:
1.34
Trading-Aktivität:
49.69%
Max deposit load:
9.82%
Letzter Trade:
37 Minuten
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
36 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
7.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
56.05% (322.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NAS100 19
US30 15
GER40 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NAS100 116
US30 139
GER40 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NAS100 12K
US30 14K
GER40 940
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +27.53 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +265.93 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OctaFX-Real
1.05 × 20
OctaFX-Real2
1.38 × 37
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Diversification investment portfolio

traded with caution and futurestic compounding goals.. 

Keine Bewertungen
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 03:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 09:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
TPL INVESTMENT PORTFOLIO
30 USD pro Monat
95%
0
0
USD
324
USD
9
0%
36
100%
50%
n/a
7.39
USD
56%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.