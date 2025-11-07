信号部分
信号 / MetaTrader 5 / TPL INVESTMENT PORTFOLIO
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPL INVESTMENT PORTFOLIO

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
0条评论
可靠性
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 95%
OctaFX-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
36
盈利交易:
36 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
27.53 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
265.93 USD (26 425 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
36 (265.93 USD)
最大连续盈利:
265.93 USD (36)
夏普比率:
1.34
交易活动:
69.99%
最大入金加载:
8.62%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
36 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
7.39 USD
平均利润:
7.39 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
56.05% (322.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NAS100 19
US30 15
GER40 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NAS100 116
US30 139
GER40 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NAS100 12K
US30 14K
GER40 940
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +27.53 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +265.93 USD
最大连续亏损: -0.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OctaFX-Real
1.05 × 20
OctaFX-Real2
1.38 × 37
Diversification investment portfolio

traded with caution and futurestic compounding goals.. 

没有评论
2026.01.04 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 03:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 09:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 06:27
High average monthly growth may indicate high trading risks
