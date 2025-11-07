- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
36
盈利交易:
36 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
27.53 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
265.93 USD (26 425 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
36 (265.93 USD)
最大连续盈利:
265.93 USD (36)
夏普比率:
1.34
交易活动:
69.99%
最大入金加载:
8.62%
最近交易:
31 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.00
长期交易:
36 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
7.39 USD
平均利润:
7.39 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
0.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
56.05% (322.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NAS100
|19
|US30
|15
|GER40
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NAS100
|116
|US30
|139
|GER40
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NAS100
|12K
|US30
|14K
|GER40
|940
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +27.53 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +265.93 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
Diversification investment portfolio
traded with caution and futurestic compounding goals..
没有评论
