- 자본
- 축소
트레이드:
37
이익 거래:
37 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
27.53 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
268.95 USD (26 727 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
37 (268.95 USD)
연속 최대 이익:
268.95 USD (37)
샤프 비율:
1.32
거래 활동:
49.69%
최대 입금량:
9.82%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
37 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
7.27 USD
평균 이익:
7.27 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
2.74%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
56.05% (322.56 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NAS100
|20
|US30
|15
|GER40
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NAS100
|119
|US30
|139
|GER40
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NAS100
|12K
|US30
|14K
|GER40
|940
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +27.53 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 37
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +268.95 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
Diversification investment portfolio
traded with caution and futurestic compounding goals..
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
97%
0
0
USD
USD
327
USD
USD
13
0%
37
100%
50%
n/a
7.27
USD
USD
56%
1:200