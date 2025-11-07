- Crescita
Trade:
36
Profit Trade:
36 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
27.53 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
265.93 USD (26 425 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
36 (265.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
265.93 USD (36)
Indice di Sharpe:
1.34
Attività di trading:
91.81%
Massimo carico di deposito:
8.62%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
36 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
7.39 USD
Profitto medio:
7.39 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
9.77%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
56.05% (322.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NAS100
|19
|US30
|15
|GER40
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NAS100
|116
|US30
|139
|GER40
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NAS100
|12K
|US30
|14K
|GER40
|940
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +27.53 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +265.93 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|1.05 × 20
|
OctaFX-Real2
|1.38 × 37
Diversification investment portfolio
traded with caution and futurestic compounding goals..
