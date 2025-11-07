シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / TPL INVESTMENT PORTFOLIO
Ntsibiseng Thommy Mokgatla

TPL INVESTMENT PORTFOLIO

Ntsibiseng Thommy Mokgatla
レビュー0件
信頼性
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 95%
OctaFX-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
36 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
27.53 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
265.93 USD (26 425 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
36 (265.93 USD)
最大連続利益:
265.93 USD (36)
シャープレシオ:
1.34
取引アクティビティ:
49.69%
最大入金額:
9.82%
最近のトレード:
31 分前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
36 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
7.39 USD
平均利益:
7.39 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
56.05% (322.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NAS100 19
US30 15
GER40 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NAS100 116
US30 139
GER40 11
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NAS100 12K
US30 14K
GER40 940
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +27.53 USD
最悪のトレード: -0 USD
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 0
最大連続利益: +265.93 USD
最大連続損失: -0.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OctaFX-Real
1.05 × 20
OctaFX-Real2
1.38 × 37
Diversification investment portfolio

traded with caution and futurestic compounding goals.. 

レビューなし
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.04 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.17 03:39
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.11 17:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 09:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:1000
2025.11.26 17:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 20:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 19:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 20:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 18:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.13 15:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.07 16:50
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
