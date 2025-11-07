- 成長
トレード:
36
利益トレード:
36 (100.00%)
損失トレード:
0 (0.00%)
ベストトレード:
27.53 USD
最悪のトレード:
0.00 USD
総利益:
265.93 USD (26 425 pips)
総損失:
0.00 USD
最大連続の勝ち:
36 (265.93 USD)
最大連続利益:
265.93 USD (36)
シャープレシオ:
1.34
取引アクティビティ:
49.69%
最大入金額:
9.82%
最近のトレード:
31 分前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.00
長いトレード:
36 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
n/a
期待されたペイオフ:
7.39 USD
平均利益:
7.39 USD
平均損失:
0.00 USD
最大連続の負け:
0 (0.00 USD)
最大連続損失:
0.00 USD (0)
月間成長:
0.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
0.00 USD (0.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 USD)
エクイティによる:
56.05% (322.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NAS100
|19
|US30
|15
|GER40
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NAS100
|116
|US30
|139
|GER40
|11
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NAS100
|12K
|US30
|14K
|GER40
|940
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OctaFX-Real
|1.05 × 20
|
OctaFX-Real2
|1.38 × 37
Diversification investment portfolio
traded with caution and futurestic compounding goals..
レビューなし
