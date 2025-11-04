СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Funded Account
A.K.M. Shamsul Arefin

Funded Account

A.K.M. Shamsul Arefin
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 99 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
FTMO-Server4
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
66 (38.82%)
Убыточных трейдов:
104 (61.18%)
Лучший трейд:
1 341.83 USD
Худший трейд:
-1 340.01 USD
Общая прибыль:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
Общий убыток:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 715.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 367.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
98.85%
Макс. загрузка депозита:
75.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
95 (55.88%)
Коротких трейдов:
75 (44.12%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-37.75 USD
Средняя прибыль:
223.99 USD
Средний убыток:
-203.86 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 842.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 842.12 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 250.85 USD
Максимальная:
9 250.85 USD (9.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.25% (9 248.11 USD)
По эквити:
1.34% (1 306.04 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 23
XAUUSD 20
USDJPY 20
BTCUSD 19
USDCHF 13
AUDUSD 11
NZDUSD 11
USDCAD 11
XAGUSD 9
GBPUSD 7
UKOIL.cash 7
ETHUSD 6
TSLA 5
NATGAS.cash 2
USOIL.cash 2
META 2
EURAUD 1
DXY.cash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -798
XAUUSD -3.7K
USDJPY -156
BTCUSD -1.6K
USDCHF 26
AUDUSD -177
NZDUSD 555
USDCAD 823
XAGUSD -545
GBPUSD -359
UKOIL.cash 723
ETHUSD -139
TSLA 817
NATGAS.cash -513
USOIL.cash -429
META -379
EURAUD -107
DXY.cash -477
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -1.6K
XAUUSD -47K
USDJPY 2.5K
BTCUSD -1M
USDCHF 247
AUDUSD -182
NZDUSD 1.4K
USDCAD 1.7K
XAGUSD -489
GBPUSD -552
UKOIL.cash 3.7K
ETHUSD -1.7K
TSLA 12K
NATGAS.cash -170
USOIL.cash -2.1K
META -4.6K
EURAUD -336
DXY.cash -695
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 341.83 USD
Худший трейд: -1 340 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 715.56 USD
Макс. убыток в серии: -3 842.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
Нет отзывов
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 13:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 13:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Funded Account
99 USD в месяц
-6%
0
0
USD
94K
USD
10
0%
170
38%
99%
0.69
-37.75
USD
9%
1:30
