Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
66 (38.82%)
Убыточных трейдов:
104 (61.18%)
Лучший трейд:
1 341.83 USD
Худший трейд:
-1 340.01 USD
Общая прибыль:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
Общий убыток:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (1 715.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 367.65 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.12
Торговая активность:
98.85%
Макс. загрузка депозита:
75.00%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.69
Длинных трейдов:
95 (55.88%)
Коротких трейдов:
75 (44.12%)
Профит фактор:
0.70
Мат. ожидание:
-37.75 USD
Средняя прибыль:
223.99 USD
Средний убыток:
-203.86 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-3 842.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 842.12 USD (10)
Прирост в месяц:
-0.54%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9 250.85 USD
Максимальная:
9 250.85 USD (9.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.25% (9 248.11 USD)
По эквити:
1.34% (1 306.04 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|19
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|7
|UKOIL.cash
|7
|ETHUSD
|6
|TSLA
|5
|NATGAS.cash
|2
|USOIL.cash
|2
|META
|2
|EURAUD
|1
|DXY.cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-798
|XAUUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-156
|BTCUSD
|-1.6K
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|-177
|NZDUSD
|555
|USDCAD
|823
|XAGUSD
|-545
|GBPUSD
|-359
|UKOIL.cash
|723
|ETHUSD
|-139
|TSLA
|817
|NATGAS.cash
|-513
|USOIL.cash
|-429
|META
|-379
|EURAUD
|-107
|DXY.cash
|-477
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|2.5K
|BTCUSD
|-1M
|USDCHF
|247
|AUDUSD
|-182
|NZDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.7K
|XAGUSD
|-489
|GBPUSD
|-552
|UKOIL.cash
|3.7K
|ETHUSD
|-1.7K
|TSLA
|12K
|NATGAS.cash
|-170
|USOIL.cash
|-2.1K
|META
|-4.6K
|EURAUD
|-336
|DXY.cash
|-695
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
Лучший трейд: +1 341.83 USD
Худший трейд: -1 340 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +1 715.56 USD
Макс. убыток в серии: -3 842.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
Нет отзывов
99 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
10
0%
170
38%
99%
0.69
-37.75
USD
USD
9%
1:30