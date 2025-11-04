- 成長
トレード:
170
利益トレード:
66 (38.82%)
損失トレード:
104 (61.18%)
ベストトレード:
1 341.83 USD
最悪のトレード:
-1 340.01 USD
総利益:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
総損失:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
最大連続の勝ち:
9 (1 715.56 USD)
最大連続利益:
2 367.65 USD (5)
シャープレシオ:
-0.12
取引アクティビティ:
98.85%
最大入金額:
75.00%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.69
長いトレード:
95 (55.88%)
短いトレード:
75 (44.12%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-37.75 USD
平均利益:
223.99 USD
平均損失:
-203.86 USD
最大連続の負け:
10 (-3 842.12 USD)
最大連続損失:
-3 842.12 USD (10)
月間成長:
-0.54%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9 250.85 USD
最大の:
9 250.85 USD (9.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.25% (9 248.11 USD)
エクイティによる:
1.34% (1 306.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|19
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|7
|UKOIL.cash
|7
|ETHUSD
|6
|TSLA
|5
|NATGAS.cash
|2
|USOIL.cash
|2
|META
|2
|EURAUD
|1
|DXY.cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-798
|XAUUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-156
|BTCUSD
|-1.6K
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|-177
|NZDUSD
|555
|USDCAD
|823
|XAGUSD
|-545
|GBPUSD
|-359
|UKOIL.cash
|723
|ETHUSD
|-139
|TSLA
|817
|NATGAS.cash
|-513
|USOIL.cash
|-429
|META
|-379
|EURAUD
|-107
|DXY.cash
|-477
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|2.5K
|BTCUSD
|-1M
|USDCHF
|247
|AUDUSD
|-182
|NZDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.7K
|XAGUSD
|-489
|GBPUSD
|-552
|UKOIL.cash
|3.7K
|ETHUSD
|-1.7K
|TSLA
|12K
|NATGAS.cash
|-170
|USOIL.cash
|-2.1K
|META
|-4.6K
|EURAUD
|-336
|DXY.cash
|-695
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
