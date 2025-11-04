- 자본
- 축소
트레이드:
170
이익 거래:
66 (38.82%)
손실 거래:
104 (61.18%)
최고의 거래:
1 341.83 USD
최악의 거래:
-1 340.01 USD
총 수익:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
총 손실:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
연속 최대 이익:
9 (1 715.56 USD)
연속 최대 이익:
2 367.65 USD (5)
샤프 비율:
-0.12
거래 활동:
98.85%
최대 입금량:
75.00%
최근 거래:
8 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.69
롱(주식매수):
95 (55.88%)
숏(주식차입매도):
75 (44.12%)
수익 요인:
0.70
기대수익:
-37.75 USD
평균 이익:
223.99 USD
평균 손실:
-203.86 USD
연속 최대 손실:
10 (-3 842.12 USD)
연속 최대 손실:
-3 842.12 USD (10)
월별 성장률:
-0.54%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9 250.85 USD
최대한의:
9 250.85 USD (9.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.25% (9 248.11 USD)
자본금별:
1.34% (1 306.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|19
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|7
|UKOIL.cash
|7
|ETHUSD
|6
|TSLA
|5
|NATGAS.cash
|2
|USOIL.cash
|2
|META
|2
|EURAUD
|1
|DXY.cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|-798
|XAUUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-156
|BTCUSD
|-1.6K
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|-177
|NZDUSD
|555
|USDCAD
|823
|XAGUSD
|-545
|GBPUSD
|-359
|UKOIL.cash
|723
|ETHUSD
|-139
|TSLA
|817
|NATGAS.cash
|-513
|USOIL.cash
|-429
|META
|-379
|EURAUD
|-107
|DXY.cash
|-477
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|2.5K
|BTCUSD
|-1M
|USDCHF
|247
|AUDUSD
|-182
|NZDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.7K
|XAGUSD
|-489
|GBPUSD
|-552
|UKOIL.cash
|3.7K
|ETHUSD
|-1.7K
|TSLA
|12K
|NATGAS.cash
|-170
|USOIL.cash
|-2.1K
|META
|-4.6K
|EURAUD
|-336
|DXY.cash
|-695
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 341.83 USD
최악의 거래: -1 340 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +1 715.56 USD
연속 최대 손실: -3 842.12 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FTMO-Server4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 99 USD
-6%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
10
0%
170
38%
99%
0.69
-37.75
USD
USD
9%
1:30