A.K.M. Shamsul Arefin

Funded Account

A.K.M. Shamsul Arefin
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 99 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -6%
FTMO-Server4
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
170
Gewinntrades:
66 (38.82%)
Verlusttrades:
104 (61.18%)
Bester Trade:
1 341.83 USD
Schlechtester Trade:
-1 340.01 USD
Bruttoprofit:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
Bruttoverlust:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 715.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 367.65 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
98.85%
Max deposit load:
75.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.69
Long-Positionen:
95 (55.88%)
Short-Positionen:
75 (44.12%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-37.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
223.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-203.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 842.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 842.12 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-0.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 250.85 USD
Maximaler:
9 250.85 USD (9.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.25% (9 248.11 USD)
Kapital:
1.34% (1 306.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 23
XAUUSD 20
USDJPY 20
BTCUSD 19
USDCHF 13
AUDUSD 11
NZDUSD 11
USDCAD 11
XAGUSD 9
GBPUSD 7
UKOIL.cash 7
ETHUSD 6
TSLA 5
NATGAS.cash 2
USOIL.cash 2
META 2
EURAUD 1
DXY.cash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -798
XAUUSD -3.7K
USDJPY -156
BTCUSD -1.6K
USDCHF 26
AUDUSD -177
NZDUSD 555
USDCAD 823
XAGUSD -545
GBPUSD -359
UKOIL.cash 723
ETHUSD -139
TSLA 817
NATGAS.cash -513
USOIL.cash -429
META -379
EURAUD -107
DXY.cash -477
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD -1.6K
XAUUSD -47K
USDJPY 2.5K
BTCUSD -1M
USDCHF 247
AUDUSD -182
NZDUSD 1.4K
USDCAD 1.7K
XAGUSD -489
GBPUSD -552
UKOIL.cash 3.7K
ETHUSD -1.7K
TSLA 12K
NATGAS.cash -170
USOIL.cash -2.1K
META -4.6K
EURAUD -336
DXY.cash -695
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 341.83 USD
Schlechtester Trade: -1 340 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 715.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 842.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
Keine Bewertungen
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 13:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 13:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.