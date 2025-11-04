- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
170
Gewinntrades:
66 (38.82%)
Verlusttrades:
104 (61.18%)
Bester Trade:
1 341.83 USD
Schlechtester Trade:
-1 340.01 USD
Bruttoprofit:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
Bruttoverlust:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (1 715.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 367.65 USD (5)
Sharpe Ratio:
-0.12
Trading-Aktivität:
98.85%
Max deposit load:
75.00%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.69
Long-Positionen:
95 (55.88%)
Short-Positionen:
75 (44.12%)
Profit-Faktor:
0.70
Mathematische Gewinnerwartung:
-37.75 USD
Durchschnittlicher Profit:
223.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-203.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-3 842.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 842.12 USD (10)
Wachstum pro Monat :
-0.54%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9 250.85 USD
Maximaler:
9 250.85 USD (9.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.25% (9 248.11 USD)
Kapital:
1.34% (1 306.04 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|19
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|7
|UKOIL.cash
|7
|ETHUSD
|6
|TSLA
|5
|NATGAS.cash
|2
|USOIL.cash
|2
|META
|2
|EURAUD
|1
|DXY.cash
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-798
|XAUUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-156
|BTCUSD
|-1.6K
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|-177
|NZDUSD
|555
|USDCAD
|823
|XAGUSD
|-545
|GBPUSD
|-359
|UKOIL.cash
|723
|ETHUSD
|-139
|TSLA
|817
|NATGAS.cash
|-513
|USOIL.cash
|-429
|META
|-379
|EURAUD
|-107
|DXY.cash
|-477
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|2.5K
|BTCUSD
|-1M
|USDCHF
|247
|AUDUSD
|-182
|NZDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.7K
|XAGUSD
|-489
|GBPUSD
|-552
|UKOIL.cash
|3.7K
|ETHUSD
|-1.7K
|TSLA
|12K
|NATGAS.cash
|-170
|USOIL.cash
|-2.1K
|META
|-4.6K
|EURAUD
|-336
|DXY.cash
|-695
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 341.83 USD
Schlechtester Trade: -1 340 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 715.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 842.12 USD
Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
Keine Bewertungen
