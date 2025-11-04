- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
66 (38.82%)
Transacciones Irrentables:
104 (61.18%)
Mejor transacción:
1 341.83 USD
Peor transacción:
-1 340.01 USD
Beneficio Bruto:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 715.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 367.65 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
98.85%
Carga máxima del depósito:
75.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
95 (55.88%)
Transacciones Cortas:
75 (44.12%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-37.75 USD
Beneficio medio:
223.99 USD
Pérdidas medias:
-203.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 842.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 842.12 USD (10)
Crecimiento al mes:
-0.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 250.85 USD
Máxima:
9 250.85 USD (9.25%)
Reducción relativa:
De balance:
9.25% (9 248.11 USD)
De fondos:
1.34% (1 306.04 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|19
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|7
|UKOIL.cash
|7
|ETHUSD
|6
|TSLA
|5
|NATGAS.cash
|2
|USOIL.cash
|2
|META
|2
|EURAUD
|1
|DXY.cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-798
|XAUUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-156
|BTCUSD
|-1.6K
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|-177
|NZDUSD
|555
|USDCAD
|823
|XAGUSD
|-545
|GBPUSD
|-359
|UKOIL.cash
|723
|ETHUSD
|-139
|TSLA
|817
|NATGAS.cash
|-513
|USOIL.cash
|-429
|META
|-379
|EURAUD
|-107
|DXY.cash
|-477
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|2.5K
|BTCUSD
|-1M
|USDCHF
|247
|AUDUSD
|-182
|NZDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.7K
|XAGUSD
|-489
|GBPUSD
|-552
|UKOIL.cash
|3.7K
|ETHUSD
|-1.7K
|TSLA
|12K
|NATGAS.cash
|-170
|USOIL.cash
|-2.1K
|META
|-4.6K
|EURAUD
|-336
|DXY.cash
|-695
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 341.83 USD
Peor transacción: -1 340 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +1 715.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 842.12 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
