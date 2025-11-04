SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Funded Account
A.K.M. Shamsul Arefin

Funded Account

A.K.M. Shamsul Arefin
0 comentarios
10 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -6%
FTMO-Server4
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
170
Transacciones Rentables:
66 (38.82%)
Transacciones Irrentables:
104 (61.18%)
Mejor transacción:
1 341.83 USD
Peor transacción:
-1 340.01 USD
Beneficio Bruto:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
Pérdidas Brutas:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (1 715.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 367.65 USD (5)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Actividad comercial:
98.85%
Carga máxima del depósito:
75.00%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.69
Transacciones Largas:
95 (55.88%)
Transacciones Cortas:
75 (44.12%)
Factor de Beneficio:
0.70
Beneficio Esperado:
-37.75 USD
Beneficio medio:
223.99 USD
Pérdidas medias:
-203.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-3 842.12 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 842.12 USD (10)
Crecimiento al mes:
-0.54%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9 250.85 USD
Máxima:
9 250.85 USD (9.25%)
Reducción relativa:
De balance:
9.25% (9 248.11 USD)
De fondos:
1.34% (1 306.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 23
XAUUSD 20
USDJPY 20
BTCUSD 19
USDCHF 13
AUDUSD 11
NZDUSD 11
USDCAD 11
XAGUSD 9
GBPUSD 7
UKOIL.cash 7
ETHUSD 6
TSLA 5
NATGAS.cash 2
USOIL.cash 2
META 2
EURAUD 1
DXY.cash 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -798
XAUUSD -3.7K
USDJPY -156
BTCUSD -1.6K
USDCHF 26
AUDUSD -177
NZDUSD 555
USDCAD 823
XAGUSD -545
GBPUSD -359
UKOIL.cash 723
ETHUSD -139
TSLA 817
NATGAS.cash -513
USOIL.cash -429
META -379
EURAUD -107
DXY.cash -477
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -1.6K
XAUUSD -47K
USDJPY 2.5K
BTCUSD -1M
USDCHF 247
AUDUSD -182
NZDUSD 1.4K
USDCAD 1.7K
XAGUSD -489
GBPUSD -552
UKOIL.cash 3.7K
ETHUSD -1.7K
TSLA 12K
NATGAS.cash -170
USOIL.cash -2.1K
META -4.6K
EURAUD -336
DXY.cash -695
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 341.83 USD
Peor transacción: -1 340 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +1 715.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 842.12 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 13:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 13:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.