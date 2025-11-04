- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
66 (38.82%)
Negociações com perda:
104 (61.18%)
Melhor negociação:
1 341.83 USD
Pior negociação:
-1 340.01 USD
Lucro bruto:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
Perda bruta:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 715.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 367.65 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
98.85%
Depósito máximo carregado:
75.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
95 (55.88%)
Negociações curtas:
75 (44.12%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-37.75 USD
Lucro médio:
223.99 USD
Perda média:
-203.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 842.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 842.12 USD (10)
Crescimento mensal:
-0.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 250.85 USD
Máximo:
9 250.85 USD (9.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.25% (9 248.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.34% (1 306.04 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|19
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|7
|UKOIL.cash
|7
|ETHUSD
|6
|TSLA
|5
|NATGAS.cash
|2
|USOIL.cash
|2
|META
|2
|EURAUD
|1
|DXY.cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-798
|XAUUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-156
|BTCUSD
|-1.6K
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|-177
|NZDUSD
|555
|USDCAD
|823
|XAGUSD
|-545
|GBPUSD
|-359
|UKOIL.cash
|723
|ETHUSD
|-139
|TSLA
|817
|NATGAS.cash
|-513
|USOIL.cash
|-429
|META
|-379
|EURAUD
|-107
|DXY.cash
|-477
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|2.5K
|BTCUSD
|-1M
|USDCHF
|247
|AUDUSD
|-182
|NZDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.7K
|XAGUSD
|-489
|GBPUSD
|-552
|UKOIL.cash
|3.7K
|ETHUSD
|-1.7K
|TSLA
|12K
|NATGAS.cash
|-170
|USOIL.cash
|-2.1K
|META
|-4.6K
|EURAUD
|-336
|DXY.cash
|-695
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 341.83 USD
Pior negociação: -1 340 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 715.56 USD
Máxima perda consecutiva: -3 842.12 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
Sem comentários
