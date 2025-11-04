SinaisSeções
A.K.M. Shamsul Arefin

Funded Account

A.K.M. Shamsul Arefin
0 comentários
10 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -6%
FTMO-Server4
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
66 (38.82%)
Negociações com perda:
104 (61.18%)
Melhor negociação:
1 341.83 USD
Pior negociação:
-1 340.01 USD
Lucro bruto:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
Perda bruta:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (1 715.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 367.65 USD (5)
Índice de Sharpe:
-0.12
Atividade de negociação:
98.85%
Depósito máximo carregado:
75.00%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
-0.69
Negociações longas:
95 (55.88%)
Negociações curtas:
75 (44.12%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-37.75 USD
Lucro médio:
223.99 USD
Perda média:
-203.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-3 842.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 842.12 USD (10)
Crescimento mensal:
-0.54%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
9 250.85 USD
Máximo:
9 250.85 USD (9.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.25% (9 248.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.34% (1 306.04 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 23
XAUUSD 20
USDJPY 20
BTCUSD 19
USDCHF 13
AUDUSD 11
NZDUSD 11
USDCAD 11
XAGUSD 9
GBPUSD 7
UKOIL.cash 7
ETHUSD 6
TSLA 5
NATGAS.cash 2
USOIL.cash 2
META 2
EURAUD 1
DXY.cash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -798
XAUUSD -3.7K
USDJPY -156
BTCUSD -1.6K
USDCHF 26
AUDUSD -177
NZDUSD 555
USDCAD 823
XAGUSD -545
GBPUSD -359
UKOIL.cash 723
ETHUSD -139
TSLA 817
NATGAS.cash -513
USOIL.cash -429
META -379
EURAUD -107
DXY.cash -477
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -1.6K
XAUUSD -47K
USDJPY 2.5K
BTCUSD -1M
USDCHF 247
AUDUSD -182
NZDUSD 1.4K
USDCAD 1.7K
XAGUSD -489
GBPUSD -552
UKOIL.cash 3.7K
ETHUSD -1.7K
TSLA 12K
NATGAS.cash -170
USOIL.cash -2.1K
META -4.6K
EURAUD -336
DXY.cash -695
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 341.83 USD
Pior negociação: -1 340 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +1 715.56 USD
Máxima perda consecutiva: -3 842.12 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
Sem comentários
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 13:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 13:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
