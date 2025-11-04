信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Funded Account
A.K.M. Shamsul Arefin

Funded Account

A.K.M. Shamsul Arefin
0条评论
10
0 / 0 USD
每月复制 99 USD per 
增长自 2025 -6%
FTMO-Server4
1:30
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
170
盈利交易:
66 (38.82%)
亏损交易:
104 (61.18%)
最好交易:
1 341.83 USD
最差交易:
-1 340.01 USD
毛利:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
毛利亏损:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
最大连续赢利:
9 (1 715.56 USD)
最大连续盈利:
2 367.65 USD (5)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
75.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.69
长期交易:
95 (55.88%)
短期交易:
75 (44.12%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-37.75 USD
平均利润:
223.99 USD
平均损失:
-203.86 USD
最大连续失误:
10 (-3 842.12 USD)
最大连续亏损:
-3 842.12 USD (10)
每月增长:
-0.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9 250.85 USD
最大值:
9 250.85 USD (9.25%)
相对跌幅:
结余:
9.25% (9 248.11 USD)
净值:
1.34% (1 306.04 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 23
XAUUSD 20
USDJPY 20
BTCUSD 19
USDCHF 13
AUDUSD 11
NZDUSD 11
USDCAD 11
XAGUSD 9
GBPUSD 7
UKOIL.cash 7
ETHUSD 6
TSLA 5
NATGAS.cash 2
USOIL.cash 2
META 2
EURAUD 1
DXY.cash 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -798
XAUUSD -3.7K
USDJPY -156
BTCUSD -1.6K
USDCHF 26
AUDUSD -177
NZDUSD 555
USDCAD 823
XAGUSD -545
GBPUSD -359
UKOIL.cash 723
ETHUSD -139
TSLA 817
NATGAS.cash -513
USOIL.cash -429
META -379
EURAUD -107
DXY.cash -477
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD -1.6K
XAUUSD -47K
USDJPY 2.5K
BTCUSD -1M
USDCHF 247
AUDUSD -182
NZDUSD 1.4K
USDCAD 1.7K
XAGUSD -489
GBPUSD -552
UKOIL.cash 3.7K
ETHUSD -1.7K
TSLA 12K
NATGAS.cash -170
USOIL.cash -2.1K
META -4.6K
EURAUD -336
DXY.cash -695
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 341.83 USD
最差交易: -1 340 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 715.56 USD
最大连续亏损: -3 842.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
没有评论
2025.11.20 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.10 02:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 01:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 13:10
Share of trading days is too low
2025.11.04 13:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 10:00
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 10:00
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.04 10:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 10:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Funded Account
每月99 USD
-6%
0
0
USD
94K
USD
10
0%
170
38%
99%
0.69
-37.75
USD
9%
1:30
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载