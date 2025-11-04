- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
170
盈利交易:
66 (38.82%)
亏损交易:
104 (61.18%)
最好交易:
1 341.83 USD
最差交易:
-1 340.01 USD
毛利:
14 783.29 USD (1 196 342 pips)
毛利亏损:
-21 201.06 USD (2 267 571 pips)
最大连续赢利:
9 (1 715.56 USD)
最大连续盈利:
2 367.65 USD (5)
夏普比率:
-0.12
交易活动:
98.85%
最大入金加载:
75.00%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.69
长期交易:
95 (55.88%)
短期交易:
75 (44.12%)
利润因子:
0.70
预期回报:
-37.75 USD
平均利润:
223.99 USD
平均损失:
-203.86 USD
最大连续失误:
10 (-3 842.12 USD)
最大连续亏损:
-3 842.12 USD (10)
每月增长:
-0.54%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9 250.85 USD
最大值:
9 250.85 USD (9.25%)
相对跌幅:
结余:
9.25% (9 248.11 USD)
净值:
1.34% (1 306.04 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|23
|XAUUSD
|20
|USDJPY
|20
|BTCUSD
|19
|USDCHF
|13
|AUDUSD
|11
|NZDUSD
|11
|USDCAD
|11
|XAGUSD
|9
|GBPUSD
|7
|UKOIL.cash
|7
|ETHUSD
|6
|TSLA
|5
|NATGAS.cash
|2
|USOIL.cash
|2
|META
|2
|EURAUD
|1
|DXY.cash
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-798
|XAUUSD
|-3.7K
|USDJPY
|-156
|BTCUSD
|-1.6K
|USDCHF
|26
|AUDUSD
|-177
|NZDUSD
|555
|USDCAD
|823
|XAGUSD
|-545
|GBPUSD
|-359
|UKOIL.cash
|723
|ETHUSD
|-139
|TSLA
|817
|NATGAS.cash
|-513
|USOIL.cash
|-429
|META
|-379
|EURAUD
|-107
|DXY.cash
|-477
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-1.6K
|XAUUSD
|-47K
|USDJPY
|2.5K
|BTCUSD
|-1M
|USDCHF
|247
|AUDUSD
|-182
|NZDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.7K
|XAGUSD
|-489
|GBPUSD
|-552
|UKOIL.cash
|3.7K
|ETHUSD
|-1.7K
|TSLA
|12K
|NATGAS.cash
|-170
|USOIL.cash
|-2.1K
|META
|-4.6K
|EURAUD
|-336
|DXY.cash
|-695
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 341.83 USD
最差交易: -1 340 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +1 715.56 USD
最大连续亏损: -3 842.12 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Maximum Drawdown 10%
Maximum Daily Drawdown 5%
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月99 USD
-6%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
10
0%
170
38%
99%
0.69
-37.75
USD
USD
9%
1:30