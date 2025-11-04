СигналыРазделы
Hong Phong Ta

SuperScal4x

Hong Phong Ta
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 197%
DBGMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 066
Прибыльных трейдов:
1 740 (84.22%)
Убыточных трейдов:
326 (15.78%)
Лучший трейд:
376.75 USD
Худший трейд:
-122.64 USD
Общая прибыль:
6 742.02 USD (288 937 pips)
Общий убыток:
-4 184.40 USD (286 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (90.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
394.53 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
31.67%
Макс. загрузка депозита:
31.97%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
212
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
5.49
Длинных трейдов:
582 (28.17%)
Коротких трейдов:
1 484 (71.83%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
3.87 USD
Средний убыток:
-12.84 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-465.81 USD (5)
Прирост в месяц:
31.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.44 USD
Максимальная:
465.81 USD (12.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.29% (466.89 USD)
По эквити:
43.74% (1 495.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.GE 2066
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.GE 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.GE 2.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +376.75 USD
Худший трейд: -123 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +90.04 USD
Макс. убыток в серии: -1.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.05 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
