Всего трейдов:
2 066
Прибыльных трейдов:
1 740 (84.22%)
Убыточных трейдов:
326 (15.78%)
Лучший трейд:
376.75 USD
Худший трейд:
-122.64 USD
Общая прибыль:
6 742.02 USD (288 937 pips)
Общий убыток:
-4 184.40 USD (286 121 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (90.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
394.53 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
31.67%
Макс. загрузка депозита:
31.97%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
212
Ср. время удержания:
36 минут
Фактор восстановления:
5.49
Длинных трейдов:
582 (28.17%)
Коротких трейдов:
1 484 (71.83%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
1.24 USD
Средняя прибыль:
3.87 USD
Средний убыток:
-12.84 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-1.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-465.81 USD (5)
Прирост в месяц:
31.78%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.44 USD
Максимальная:
465.81 USD (12.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.29% (466.89 USD)
По эквити:
43.74% (1 495.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|2066
|
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.GE
|2.6K
|
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.GE
|2.8K
|
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DBGMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
197%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
13
0%
2 066
84%
32%
1.61
1.24
USD
USD
44%
1:500