SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SuperScal4x
Hong Phong Ta

SuperScal4x

Hong Phong Ta
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 197%
DBGMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 066
Negociações com lucro:
1 740 (84.22%)
Negociações com perda:
326 (15.78%)
Melhor negociação:
376.75 USD
Pior negociação:
-122.64 USD
Lucro bruto:
6 742.02 USD (288 937 pips)
Perda bruta:
-4 184.40 USD (286 121 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (90.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
394.53 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
31.67%
Depósito máximo carregado:
31.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
212
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
5.49
Negociações longas:
582 (28.17%)
Negociações curtas:
1 484 (71.83%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
1.24 USD
Lucro médio:
3.87 USD
Perda média:
-12.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-465.81 USD (5)
Crescimento mensal:
31.78%
Previsão anual:
385.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.44 USD
Máximo:
465.81 USD (12.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.29% (466.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.74% (1 495.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.GE 2066
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.GE 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.GE 2.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +376.75 USD
Pior negociação: -123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +90.04 USD
Máxima perda consecutiva: -1.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.05 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SuperScal4x
30 USD por mês
197%
0
0
USD
3.9K
USD
13
0%
2 066
84%
32%
1.61
1.24
USD
44%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.