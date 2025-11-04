- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 066
Negociações com lucro:
1 740 (84.22%)
Negociações com perda:
326 (15.78%)
Melhor negociação:
376.75 USD
Pior negociação:
-122.64 USD
Lucro bruto:
6 742.02 USD (288 937 pips)
Perda bruta:
-4 184.40 USD (286 121 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (90.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
394.53 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
31.67%
Depósito máximo carregado:
31.97%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
212
Tempo médio de espera:
36 minutos
Fator de recuperação:
5.49
Negociações longas:
582 (28.17%)
Negociações curtas:
1 484 (71.83%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
1.24 USD
Lucro médio:
3.87 USD
Perda média:
-12.84 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-1.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-465.81 USD (5)
Crescimento mensal:
31.78%
Previsão anual:
385.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.44 USD
Máximo:
465.81 USD (12.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.29% (466.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.74% (1 495.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|2066
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.GE
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.GE
|2.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +376.75 USD
Pior negociação: -123 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +90.04 USD
Máxima perda consecutiva: -1.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "DBGMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
197%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
13
0%
2 066
84%
32%
1.61
1.24
USD
USD
44%
1:500