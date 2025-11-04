- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 066
利益トレード:
1 740 (84.22%)
損失トレード:
326 (15.78%)
ベストトレード:
376.75 USD
最悪のトレード:
-122.64 USD
総利益:
6 742.02 USD (288 937 pips)
総損失:
-4 184.40 USD (286 121 pips)
最大連続の勝ち:
58 (90.04 USD)
最大連続利益:
394.53 USD (11)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
31.67%
最大入金額:
31.97%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
212
平均保有時間:
36 分
リカバリーファクター:
5.49
長いトレード:
582 (28.17%)
短いトレード:
1 484 (71.83%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
1.24 USD
平均利益:
3.87 USD
平均損失:
-12.84 USD
最大連続の負け:
12 (-1.28 USD)
最大連続損失:
-465.81 USD (5)
月間成長:
31.78%
年間予想:
385.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.44 USD
最大の:
465.81 USD (12.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.29% (466.89 USD)
エクイティによる:
43.74% (1 495.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|2066
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.GE
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.GE
|2.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +376.75 USD
最悪のトレード: -123 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +90.04 USD
最大連続損失: -1.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBGMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
