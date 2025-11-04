- 자본
- 축소
트레이드:
2 148
이익 거래:
1 815 (84.49%)
손실 거래:
333 (15.50%)
최고의 거래:
376.75 USD
최악의 거래:
-122.64 USD
총 수익:
6 898.34 USD (300 703 pips)
총 손실:
-4 241.79 USD (291 330 pips)
연속 최대 이익:
58 (90.04 USD)
연속 최대 이익:
394.53 USD (11)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
30.30%
최대 입금량:
31.97%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
75
평균 유지 시간:
35 분
회복 요인:
5.70
롱(주식매수):
597 (27.79%)
숏(주식차입매도):
1 551 (72.21%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
1.24 USD
평균 이익:
3.80 USD
평균 손실:
-12.74 USD
연속 최대 손실:
12 (-1.28 USD)
연속 최대 손실:
-465.81 USD (5)
월별 성장률:
20.63%
연간 예측:
250.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.44 USD
최대한의:
465.81 USD (12.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.29% (466.89 USD)
자본금별:
43.74% (1 495.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|2148
|
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.GE
|2.7K
|
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.GE
|9.4K
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +376.75 USD
최악의 거래: -123 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +90.04 USD
연속 최대 손실: -1.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "DBGMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
204%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
14
0%
2 148
84%
30%
1.62
1.24
USD
USD
44%
1:500