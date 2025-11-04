- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 066
盈利交易:
1 740 (84.22%)
亏损交易:
326 (15.78%)
最好交易:
376.75 USD
最差交易:
-122.64 USD
毛利:
6 742.02 USD (288 937 pips)
毛利亏损:
-4 184.40 USD (286 121 pips)
最大连续赢利:
58 (90.04 USD)
最大连续盈利:
394.53 USD (11)
夏普比率:
0.08
交易活动:
31.67%
最大入金加载:
31.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
212
平均持有时间:
36 分钟
采收率:
5.49
长期交易:
582 (28.17%)
短期交易:
1 484 (71.83%)
利润因子:
1.61
预期回报:
1.24 USD
平均利润:
3.87 USD
平均损失:
-12.84 USD
最大连续失误:
12 (-1.28 USD)
最大连续亏损:
-465.81 USD (5)
每月增长:
31.78%
年度预测:
385.60%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.44 USD
最大值:
465.81 USD (12.27%)
相对跌幅:
结余:
12.29% (466.89 USD)
净值:
43.74% (1 495.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.GE
|2066
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.GE
|2.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.GE
|2.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +376.75 USD
最差交易: -123 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +90.04 USD
最大连续亏损: -1.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 DBGMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
197%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
13
0%
2 066
84%
32%
1.61
1.24
USD
USD
44%
1:500