Hong Phong Ta

SuperScal4x

Hong Phong Ta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
14 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 198%
DBGMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 082
Gewinntrades:
1 755 (84.29%)
Verlusttrades:
327 (15.71%)
Bester Trade:
376.75 USD
Schlechtester Trade:
-122.64 USD
Bruttoprofit:
6 770.92 USD (291 230 pips)
Bruttoverlust:
-4 195.20 USD (287 098 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (90.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
394.53 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
30.30%
Max deposit load:
31.97%
Letzter Trade:
11 Minuten
Trades pro Woche:
148
Durchschn. Haltezeit:
35 Minuten
Erholungsfaktor:
5.53
Long-Positionen:
584 (28.05%)
Short-Positionen:
1 498 (71.95%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
1.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-12.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-1.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-465.81 USD (5)
Wachstum pro Monat :
25.63%
Jahresprognose:
311.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
15.44 USD
Maximaler:
465.81 USD (12.27%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.29% (466.89 USD)
Kapital:
43.74% (1 495.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.GE 2082
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.GE 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.GE 4.1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +376.75 USD
Schlechtester Trade: -123 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +90.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1.28 USD

2025.12.05 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
