Hong Phong Ta

SuperScal4x

Hong Phong Ta
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 197%
DBGMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 066
Transacciones Rentables:
1 740 (84.22%)
Transacciones Irrentables:
326 (15.78%)
Mejor transacción:
376.75 USD
Peor transacción:
-122.64 USD
Beneficio Bruto:
6 742.02 USD (288 937 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 184.40 USD (286 121 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (90.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
394.53 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
31.67%
Carga máxima del depósito:
31.97%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
212
Tiempo medio de espera:
36 minutos
Factor de Recuperación:
5.49
Transacciones Largas:
582 (28.17%)
Transacciones Cortas:
1 484 (71.83%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
1.24 USD
Beneficio medio:
3.87 USD
Pérdidas medias:
-12.84 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-1.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-465.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
31.78%
Pronóstico anual:
385.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
15.44 USD
Máxima:
465.81 USD (12.27%)
Reducción relativa:
De balance:
12.29% (466.89 USD)
De fondos:
43.74% (1 495.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.GE 2066
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.GE 2.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.GE 2.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +376.75 USD
Peor transacción: -123 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +90.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.28 USD

2025.12.05 13:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 05:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.04 01:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
