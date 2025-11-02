- Прирост
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
103 (71.03%)
Убыточных трейдов:
42 (28.97%)
Лучший трейд:
31.51 EUR
Худший трейд:
-50.10 EUR
Общая прибыль:
414.60 EUR (40 554 pips)
Общий убыток:
-372.39 EUR (31 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (24.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
91.25 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
50.61%
Макс. загрузка депозита:
9.88%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
87 (60.00%)
Коротких трейдов:
58 (40.00%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.29 EUR
Средняя прибыль:
4.03 EUR
Средний убыток:
-8.87 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-170.59 EUR)
Макс. убыток в серии:
-170.59 EUR (8)
Прирост в месяц:
3.28%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.97 EUR
Максимальная:
186.29 EUR (21.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.36% (186.27 EUR)
По эквити:
10.85% (76.18 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|80
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|-28
|XAUUSD
|56
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|-366
|XAUUSD
|6.9K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Лучший трейд: +31.51 EUR
Худший трейд: -50 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +24.22 EUR
Макс. убыток в серии: -170.59 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
ICMarketsSC-MT5
|1.73 × 507
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.33 × 80
|
Opogroup-Server1
|2.39 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.48 × 2018
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
