Adrian Nieves De La Cruz

ECN_GBO

Adrian Nieves De La Cruz
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
145
Прибыльных трейдов:
103 (71.03%)
Убыточных трейдов:
42 (28.97%)
Лучший трейд:
31.51 EUR
Худший трейд:
-50.10 EUR
Общая прибыль:
414.60 EUR (40 554 pips)
Общий убыток:
-372.39 EUR (31 867 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (24.22 EUR)
Макс. прибыль в серии:
91.25 EUR (10)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
50.61%
Макс. загрузка депозита:
9.88%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
87 (60.00%)
Коротких трейдов:
58 (40.00%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.29 EUR
Средняя прибыль:
4.03 EUR
Средний убыток:
-8.87 EUR
Макс. серия проигрышей:
8 (-170.59 EUR)
Макс. убыток в серии:
-170.59 EUR (8)
Прирост в месяц:
3.28%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
139.97 EUR
Максимальная:
186.29 EUR (21.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.36% (186.27 EUR)
По эквити:
10.85% (76.18 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 80
XAUUSD 46
AUDCAD 13
NZDCAD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY -28
XAUUSD 56
AUDCAD 14
NZDCAD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY -366
XAUUSD 6.9K
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.51 EUR
Худший трейд: -50 EUR
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +24.22 EUR
Макс. убыток в серии: -170.59 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
ICMarketsSC-MT5
1.73 × 507
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 244
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.33 × 80
Opogroup-Server1
2.39 × 41
ICMarketsSC-MT5-2
2.48 × 2018
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
Нет отзывов
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 01:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 03:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 03:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 02:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
Share of trading days is too low
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 00:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 00:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ECN_GBO
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
700
EUR
7
89%
145
71%
51%
1.11
0.29
EUR
25%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.