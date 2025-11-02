シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ECN_GBO
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_GBO

Adrian Nieves De La Cruz
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
145
利益トレード:
103 (71.03%)
損失トレード:
42 (28.97%)
ベストトレード:
31.51 EUR
最悪のトレード:
-50.10 EUR
総利益:
414.60 EUR (40 554 pips)
総損失:
-372.39 EUR (31 867 pips)
最大連続の勝ち:
11 (24.22 EUR)
最大連続利益:
91.25 EUR (10)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
50.61%
最大入金額:
9.88%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
87 (60.00%)
短いトレード:
58 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.29 EUR
平均利益:
4.03 EUR
平均損失:
-8.87 EUR
最大連続の負け:
8 (-170.59 EUR)
最大連続損失:
-170.59 EUR (8)
月間成長:
3.28%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
139.97 EUR
最大の:
186.29 EUR (21.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.36% (186.27 EUR)
エクイティによる:
10.85% (76.18 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 80
XAUUSD 46
AUDCAD 13
NZDCAD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY -28
XAUUSD 56
AUDCAD 14
NZDCAD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY -366
XAUUSD 6.9K
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +31.51 EUR
最悪のトレード: -50 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +24.22 EUR
最大連続損失: -170.59 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
PUPrime-Live2
1.54 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
ICMarketsSC-MT5
1.72 × 510
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 247
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
Opogroup-Server1
2.21 × 43
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.28 × 83
85 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 01:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 03:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 03:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 02:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
Share of trading days is too low
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 00:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ECN_GBO
30 USD/月
5%
0
0
USD
700
EUR
7
89%
145
71%
51%
1.11
0.29
EUR
25%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください