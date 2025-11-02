- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
145
利益トレード:
103 (71.03%)
損失トレード:
42 (28.97%)
ベストトレード:
31.51 EUR
最悪のトレード:
-50.10 EUR
総利益:
414.60 EUR (40 554 pips)
総損失:
-372.39 EUR (31 867 pips)
最大連続の勝ち:
11 (24.22 EUR)
最大連続利益:
91.25 EUR (10)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
50.61%
最大入金額:
9.88%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
87 (60.00%)
短いトレード:
58 (40.00%)
プロフィットファクター:
1.11
期待されたペイオフ:
0.29 EUR
平均利益:
4.03 EUR
平均損失:
-8.87 EUR
最大連続の負け:
8 (-170.59 EUR)
最大連続損失:
-170.59 EUR (8)
月間成長:
3.28%
アルゴリズム取引:
89%
残高によるドローダウン:
絶対:
139.97 EUR
最大の:
186.29 EUR (21.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.36% (186.27 EUR)
エクイティによる:
10.85% (76.18 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|80
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|-28
|XAUUSD
|56
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|-366
|XAUUSD
|6.9K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +31.51 EUR
最悪のトレード: -50 EUR
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +24.22 EUR
最大連続損失: -170.59 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 707
|
ICMarketsSC-MT5
|1.72 × 510
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 247
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|2.21 × 43
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.28 × 83
