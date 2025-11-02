- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
145
Gewinntrades:
103 (71.03%)
Verlusttrades:
42 (28.97%)
Bester Trade:
31.51 EUR
Schlechtester Trade:
-50.10 EUR
Bruttoprofit:
414.60 EUR (40 554 pips)
Bruttoverlust:
-372.39 EUR (31 867 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (24.22 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.25 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
50.61%
Max deposit load:
9.88%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
87 (60.00%)
Short-Positionen:
58 (40.00%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.03 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.87 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-170.59 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-170.59 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
3.28%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
139.97 EUR
Maximaler:
186.29 EUR (21.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.36% (186.27 EUR)
Kapital:
10.85% (76.18 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|80
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|-28
|XAUUSD
|56
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|-366
|XAUUSD
|6.9K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +31.51 EUR
Schlechtester Trade: -50 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.22 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -170.59 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
VantageInternational-Live 7
|1.57 × 148
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.60 × 719
|
ICMarketsSC-MT5
|1.72 × 518
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 253
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|2.15 × 47
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.38 × 91
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
noch 86 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
USD
700
EUR
EUR
7
89%
145
71%
51%
1.11
0.29
EUR
EUR
25%
1:500