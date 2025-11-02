SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ECN_GBO
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_GBO

Adrian Nieves De La Cruz
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
145
Gewinntrades:
103 (71.03%)
Verlusttrades:
42 (28.97%)
Bester Trade:
31.51 EUR
Schlechtester Trade:
-50.10 EUR
Bruttoprofit:
414.60 EUR (40 554 pips)
Bruttoverlust:
-372.39 EUR (31 867 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (24.22 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
91.25 EUR (10)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
50.61%
Max deposit load:
9.88%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
87 (60.00%)
Short-Positionen:
58 (40.00%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.03 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.87 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-170.59 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-170.59 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
3.28%
Algo-Trading:
89%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
139.97 EUR
Maximaler:
186.29 EUR (21.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.36% (186.27 EUR)
Kapital:
10.85% (76.18 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 80
XAUUSD 46
AUDCAD 13
NZDCAD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY -28
XAUUSD 56
AUDCAD 14
NZDCAD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY -366
XAUUSD 6.9K
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.51 EUR
Schlechtester Trade: -50 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +24.22 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -170.59 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
CapitalPointTrading-MT5-4
1.60 × 719
ICMarketsSC-MT5
1.72 × 518
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 253
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
Opogroup-Server1
2.15 × 47
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.38 × 91
VTMarkets-Live
2.48 × 144
noch 86 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 01:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 03:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 03:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 02:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
Share of trading days is too low
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 00:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ECN_GBO
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
700
EUR
7
89%
145
71%
51%
1.11
0.29
EUR
25%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.