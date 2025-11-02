- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
103 (71.03%)
Negociações com perda:
42 (28.97%)
Melhor negociação:
31.51 EUR
Pior negociação:
-50.10 EUR
Lucro bruto:
414.60 EUR (40 554 pips)
Perda bruta:
-372.39 EUR (31 867 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (24.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
91.25 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
50.61%
Depósito máximo carregado:
9.88%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
87 (60.00%)
Negociações curtas:
58 (40.00%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.29 EUR
Lucro médio:
4.03 EUR
Perda média:
-8.87 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-170.59 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-170.59 EUR (8)
Crescimento mensal:
3.28%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
139.97 EUR
Máximo:
186.29 EUR (21.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.36% (186.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.85% (76.18 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|80
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|-28
|XAUUSD
|56
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|-366
|XAUUSD
|6.9K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.51 EUR
Pior negociação: -50 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +24.22 EUR
Máxima perda consecutiva: -170.59 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 707
|
ICMarketsSC-MT5
|1.72 × 510
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 247
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|2.21 × 43
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.28 × 83
85 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
5%
0
0
USD
USD
700
EUR
EUR
7
89%
145
71%
51%
1.11
0.29
EUR
EUR
25%
1:500