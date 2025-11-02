SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / ECN_GBO
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_GBO

Adrian Nieves De La Cruz
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
145
Negociações com lucro:
103 (71.03%)
Negociações com perda:
42 (28.97%)
Melhor negociação:
31.51 EUR
Pior negociação:
-50.10 EUR
Lucro bruto:
414.60 EUR (40 554 pips)
Perda bruta:
-372.39 EUR (31 867 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (24.22 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
91.25 EUR (10)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
50.61%
Depósito máximo carregado:
9.88%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
87 (60.00%)
Negociações curtas:
58 (40.00%)
Fator de lucro:
1.11
Valor esperado:
0.29 EUR
Lucro médio:
4.03 EUR
Perda média:
-8.87 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-170.59 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-170.59 EUR (8)
Crescimento mensal:
3.28%
Algotrading:
89%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
139.97 EUR
Máximo:
186.29 EUR (21.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.36% (186.27 EUR)
Pelo Capital Líquido:
10.85% (76.18 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 80
XAUUSD 46
AUDCAD 13
NZDCAD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY -28
XAUUSD 56
AUDCAD 14
NZDCAD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY -366
XAUUSD 6.9K
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.51 EUR
Pior negociação: -50 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +24.22 EUR
Máxima perda consecutiva: -170.59 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
PUPrime-Live2
1.54 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
ICMarketsSC-MT5
1.72 × 510
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 247
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
Opogroup-Server1
2.21 × 43
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.28 × 83
85 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 01:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 03:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 03:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 02:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
Share of trading days is too low
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 00:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 00:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
ECN_GBO
30 USD por mês
5%
0
0
USD
700
EUR
7
89%
145
71%
51%
1.11
0.29
EUR
25%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.