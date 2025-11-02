- 成长
交易:
145
盈利交易:
103 (71.03%)
亏损交易:
42 (28.97%)
最好交易:
31.51 EUR
最差交易:
-50.10 EUR
毛利:
414.60 EUR (40 554 pips)
毛利亏损:
-372.39 EUR (31 867 pips)
最大连续赢利:
11 (24.22 EUR)
最大连续盈利:
91.25 EUR (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
50.61%
最大入金加载:
9.88%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.23
长期交易:
87 (60.00%)
短期交易:
58 (40.00%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.29 EUR
平均利润:
4.03 EUR
平均损失:
-8.87 EUR
最大连续失误:
8 (-170.59 EUR)
最大连续亏损:
-170.59 EUR (8)
每月增长:
3.28%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
139.97 EUR
最大值:
186.29 EUR (21.90%)
相对跌幅:
结余:
25.36% (186.27 EUR)
净值:
10.85% (76.18 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|80
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|-28
|XAUUSD
|56
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|-366
|XAUUSD
|6.9K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.51 EUR
最差交易: -50 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +24.22 EUR
最大连续亏损: -170.59 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
ICMarketsSC-MT5
|1.73 × 507
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.33 × 80
|
Opogroup-Server1
|2.39 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.48 × 2018
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
GOMarketsMU-Live
|2.50 × 72
