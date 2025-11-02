信号部分
信号 / MetaTrader 5 / ECN_GBO
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_GBO

Adrian Nieves De La Cruz
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
145
盈利交易:
103 (71.03%)
亏损交易:
42 (28.97%)
最好交易:
31.51 EUR
最差交易:
-50.10 EUR
毛利:
414.60 EUR (40 554 pips)
毛利亏损:
-372.39 EUR (31 867 pips)
最大连续赢利:
11 (24.22 EUR)
最大连续盈利:
91.25 EUR (10)
夏普比率:
0.04
交易活动:
50.61%
最大入金加载:
9.88%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
7 小时
采收率:
0.23
长期交易:
87 (60.00%)
短期交易:
58 (40.00%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.29 EUR
平均利润:
4.03 EUR
平均损失:
-8.87 EUR
最大连续失误:
8 (-170.59 EUR)
最大连续亏损:
-170.59 EUR (8)
每月增长:
3.28%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
139.97 EUR
最大值:
186.29 EUR (21.90%)
相对跌幅:
结余:
25.36% (186.27 EUR)
净值:
10.85% (76.18 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 80
XAUUSD 46
AUDCAD 13
NZDCAD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY -28
XAUUSD 56
AUDCAD 14
NZDCAD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY -366
XAUUSD 6.9K
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +31.51 EUR
最差交易: -50 EUR
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +24.22 EUR
最大连续亏损: -170.59 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FXCC1-Trade
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
ICMarketsSC-MT5
1.73 × 507
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 244
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.33 × 80
Opogroup-Server1
2.39 × 41
ICMarketsSC-MT5-2
2.48 × 2018
VTMarkets-Live
2.48 × 144
GOMarketsMU-Live
2.50 × 72
没有评论
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 01:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 03:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 03:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 02:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
Share of trading days is too low
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 00:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 00:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
