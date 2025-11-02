리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCC1-Trade 0.00 × 2 Bybit-Live 0.00 × 1 ICMarkets-MT5 0.00 × 1 VTindex-MT5 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 ICTrading-MT5-4 0.00 × 2 RoboMarketsDE-ECN 0.21 × 19 FPMarkets-Live 0.40 × 5 MonetaMarkets-Live 0.67 × 6 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 VantageInternational-Live 13 1.17 × 12 RoboMarketsSC-ECN 1.20 × 41 PUPrime-Live2 1.55 × 319 CapitalPointTrading-MT5-4 1.68 × 803 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 4 ICMarketsSC-MT5 1.76 × 558 VantageInternational-Live 7 1.89 × 187 VantageInternational-Live 4 2.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 2.00 × 4 GoMarkets-Live 2.09 × 292 VantageInternational-Live 15 2.12 × 17 Opogroup-Server1 2.17 × 77 VantageInternational-Live 3 2.25 × 12 VTMarkets-Live 2.48 × 144 ZeroMarkets-1 2.49 × 194 93 더...