Adrian Nieves De La Cruz

ECN_GBO

Adrian Nieves De La Cruz
0 리뷰
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -1%
RoboForex-ECN
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
152
이익 거래:
107 (70.39%)
손실 거래:
45 (29.61%)
최고의 거래:
31.51 EUR
최악의 거래:
-50.10 EUR
총 수익:
468.87 EUR (46 954 pips)
총 손실:
-472.10 EUR (43 547 pips)
연속 최대 이익:
11 (24.22 EUR)
연속 최대 이익:
91.25 EUR (10)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
42.01%
최대 입금량:
9.88%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
87 (57.24%)
숏(주식차입매도):
65 (42.76%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.02 EUR
평균 이익:
4.38 EUR
평균 손실:
-10.49 EUR
연속 최대 손실:
8 (-170.59 EUR)
연속 최대 손실:
-170.59 EUR (8)
월별 성장률:
19.96%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
139.97 EUR
최대한의:
186.29 EUR (21.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.36% (186.27 EUR)
자본금별:
10.85% (76.18 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPY 80
XAUUSD 53
AUDCAD 13
NZDCAD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPY -28
XAUUSD 4
AUDCAD 14
NZDCAD 6
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPY -366
XAUUSD 1.7K
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 442
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +31.51 EUR
최악의 거래: -50 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +24.22 EUR
연속 최대 손실: -170.59 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXCC1-Trade
0.00 × 2
Bybit-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 558
VantageInternational-Live 7
1.89 × 187
VantageInternational-Live 4
2.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
GoMarkets-Live
2.09 × 292
VantageInternational-Live 15
2.12 × 17
Opogroup-Server1
2.17 × 77
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
VTMarkets-Live
2.48 × 144
ZeroMarkets-1
2.49 × 194
93 더...
리뷰 없음
2026.01.06 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 07:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 06:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.72% of days out of 58 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 00:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 07:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 01:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 03:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 03:40
Share of days for 80% of trades is too low
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ECN_GBO
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
657
EUR
9
90%
152
70%
42%
0.99
-0.02
EUR
25%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.