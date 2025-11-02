- 자본
- 축소
트레이드:
152
이익 거래:
107 (70.39%)
손실 거래:
45 (29.61%)
최고의 거래:
31.51 EUR
최악의 거래:
-50.10 EUR
총 수익:
468.87 EUR (46 954 pips)
총 손실:
-472.10 EUR (43 547 pips)
연속 최대 이익:
11 (24.22 EUR)
연속 최대 이익:
91.25 EUR (10)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
42.01%
최대 입금량:
9.88%
최근 거래:
7 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
87 (57.24%)
숏(주식차입매도):
65 (42.76%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.02 EUR
평균 이익:
4.38 EUR
평균 손실:
-10.49 EUR
연속 최대 손실:
8 (-170.59 EUR)
연속 최대 손실:
-170.59 EUR (8)
월별 성장률:
19.96%
Algo 트레이딩:
90%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
139.97 EUR
최대한의:
186.29 EUR (21.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.36% (186.27 EUR)
자본금별:
10.85% (76.18 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPY
|80
|XAUUSD
|53
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPY
|-28
|XAUUSD
|4
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|6
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPY
|-366
|XAUUSD
|1.7K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|442
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +31.51 EUR
최악의 거래: -50 EUR
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +24.22 EUR
연속 최대 손실: -170.59 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 558
|
VantageInternational-Live 7
|1.89 × 187
|
VantageInternational-Live 4
|2.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
GoMarkets-Live
|2.09 × 292
|
VantageInternational-Live 15
|2.12 × 17
|
Opogroup-Server1
|2.17 × 77
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
VTMarkets-Live
|2.48 × 144
|
ZeroMarkets-1
|2.49 × 194
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
657
EUR
EUR
9
90%
152
70%
42%
0.99
-0.02
EUR
EUR
25%
1:500