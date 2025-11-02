SeñalesSecciones
Adrian Nieves De La Cruz

ECN_GBO

Adrian Nieves De La Cruz
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 5%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
103 (71.03%)
Transacciones Irrentables:
42 (28.97%)
Mejor transacción:
31.51 EUR
Peor transacción:
-50.10 EUR
Beneficio Bruto:
414.60 EUR (40 554 pips)
Pérdidas Brutas:
-372.39 EUR (31 867 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (24.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
91.25 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
50.61%
Carga máxima del depósito:
9.88%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
87 (60.00%)
Transacciones Cortas:
58 (40.00%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.29 EUR
Beneficio medio:
4.03 EUR
Pérdidas medias:
-8.87 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-170.59 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-170.59 EUR (8)
Crecimiento al mes:
3.28%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
139.97 EUR
Máxima:
186.29 EUR (21.90%)
Reducción relativa:
De balance:
25.36% (186.27 EUR)
De fondos:
10.85% (76.18 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 80
XAUUSD 46
AUDCAD 13
NZDCAD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY -28
XAUUSD 56
AUDCAD 14
NZDCAD 6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY -366
XAUUSD 6.9K
AUDCAD 1.7K
NZDCAD 442
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.51 EUR
Peor transacción: -50 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +24.22 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -170.59 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 2
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 2
RoboMarketsDE-ECN
0.21 × 19
FPMarkets-Live
0.40 × 5
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
PUPrime-Live2
1.54 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
ICMarketsSC-MT5
1.72 × 510
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
GoMarkets-Live
1.98 × 247
STARTRADERFinancial-Live
2.00 × 4
Opogroup-Server1
2.21 × 43
VantageInternational-Live 3
2.25 × 12
Neomarkets-Live
2.28 × 83
otros 85...
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.04% of days out of 49 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 06:03
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 02:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.13 16:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.05 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 16:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 13:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 12:17
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 02:48
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.05 01:38
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.04 03:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 03:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 02:40
Share of trading days is too low
2025.11.04 02:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
Share of trading days is too low
2025.11.04 01:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.04 01:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.11.02 00:59
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.02 00:59
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.