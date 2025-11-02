- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
145
Transacciones Rentables:
103 (71.03%)
Transacciones Irrentables:
42 (28.97%)
Mejor transacción:
31.51 EUR
Peor transacción:
-50.10 EUR
Beneficio Bruto:
414.60 EUR (40 554 pips)
Pérdidas Brutas:
-372.39 EUR (31 867 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (24.22 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
91.25 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
50.61%
Carga máxima del depósito:
9.88%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
87 (60.00%)
Transacciones Cortas:
58 (40.00%)
Factor de Beneficio:
1.11
Beneficio Esperado:
0.29 EUR
Beneficio medio:
4.03 EUR
Pérdidas medias:
-8.87 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-170.59 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-170.59 EUR (8)
Crecimiento al mes:
3.28%
Trading algorítmico:
89%
Reducción de balance:
Absoluto:
139.97 EUR
Máxima:
186.29 EUR (21.90%)
Reducción relativa:
De balance:
25.36% (186.27 EUR)
De fondos:
10.85% (76.18 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|80
|XAUUSD
|46
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|-28
|XAUUSD
|56
|AUDCAD
|14
|NZDCAD
|6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|-366
|XAUUSD
|6.9K
|AUDCAD
|1.7K
|NZDCAD
|442
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +31.51 EUR
Peor transacción: -50 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +24.22 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -170.59 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 2
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.21 × 19
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 707
|
ICMarketsSC-MT5
|1.72 × 510
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 247
|
STARTRADERFinancial-Live
|2.00 × 4
|
Opogroup-Server1
|2.21 × 43
|
VantageInternational-Live 3
|2.25 × 12
|
Neomarkets-Live
|2.28 × 83
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
700
EUR
EUR
7
89%
145
71%
51%
1.11
0.29
EUR
EUR
25%
1:500