СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Synthetic Metal
Vitali Vasilenka

Synthetic Metal

Vitali Vasilenka
0 отзывов
Надежность
8 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 9%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
40 (66.66%)
Убыточных трейдов:
20 (33.33%)
Лучший трейд:
474.00 USD
Худший трейд:
-296.29 USD
Общая прибыль:
3 514.31 USD (41 322 pips)
Общий убыток:
-2 662.65 USD (27 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (346.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 396.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
12.02%
Макс. загрузка депозита:
4.48%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
39 (65.00%)
Коротких трейдов:
21 (35.00%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
14.19 USD
Средняя прибыль:
87.86 USD
Средний убыток:
-133.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-620.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-851.13 USD (3)
Прирост в месяц:
3.60%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
511.87 USD
Максимальная:
1 359.08 USD (12.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.53% (1 359.08 USD)
По эквити:
13.54% (1 354.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 53
GBPUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 689
GBPUSD 163
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
GBPUSD 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +474.00 USD
Худший трейд: -296 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +346.24 USD
Макс. убыток в серии: -620.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.20 × 10
Нет отзывов
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 06:41
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 08:59
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
