- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
40 (66.66%)
Убыточных трейдов:
20 (33.33%)
Лучший трейд:
474.00 USD
Худший трейд:
-296.29 USD
Общая прибыль:
3 514.31 USD (41 322 pips)
Общий убыток:
-2 662.65 USD (27 987 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (346.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 396.08 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
12.02%
Макс. загрузка депозита:
4.48%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
0.63
Длинных трейдов:
39 (65.00%)
Коротких трейдов:
21 (35.00%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
14.19 USD
Средняя прибыль:
87.86 USD
Средний убыток:
-133.13 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-620.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-851.13 USD (3)
Прирост в месяц:
3.60%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
511.87 USD
Максимальная:
1 359.08 USD (12.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.53% (1 359.08 USD)
По эквити:
13.54% (1 354.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|689
|GBPUSD
|163
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +474.00 USD
Худший трейд: -296 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +346.24 USD
Макс. убыток в серии: -620.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.20 × 10
Нет отзывов