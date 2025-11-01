- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
40 (66.66%)
亏损交易:
20 (33.33%)
最好交易:
474.00 USD
最差交易:
-296.29 USD
毛利:
3 514.31 USD (41 322 pips)
毛利亏损:
-2 662.65 USD (27 987 pips)
最大连续赢利:
17 (346.24 USD)
最大连续盈利:
1 396.08 USD (4)
夏普比率:
0.09
交易活动:
12.02%
最大入金加载:
4.48%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
11 小时
采收率:
0.63
长期交易:
39 (65.00%)
短期交易:
21 (35.00%)
利润因子:
1.32
预期回报:
14.19 USD
平均利润:
87.86 USD
平均损失:
-133.13 USD
最大连续失误:
5 (-620.05 USD)
最大连续亏损:
-851.13 USD (3)
每月增长:
3.60%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
511.87 USD
最大值:
1 359.08 USD (12.53%)
相对跌幅:
结余:
12.53% (1 359.08 USD)
净值:
13.54% (1 354.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|689
|GBPUSD
|163
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|12K
|GBPUSD
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +474.00 USD
最差交易: -296 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +346.24 USD
最大连续亏损: -620.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
