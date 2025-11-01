- Incremento
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
42 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
21 (33.33%)
Mejor transacción:
474.00 USD
Peor transacción:
-296.29 USD
Beneficio Bruto:
3 537.03 USD (42 307 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 665.43 USD (28 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (346.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 396.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
8.26%
Carga máxima del depósito:
4.48%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.64
Transacciones Largas:
40 (63.49%)
Transacciones Cortas:
23 (36.51%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
13.83 USD
Beneficio medio:
84.22 USD
Pérdidas medias:
-126.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-620.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-851.13 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.82%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
511.87 USD
Máxima:
1 359.08 USD (12.53%)
Reducción relativa:
De balance:
12.53% (1 359.08 USD)
De fondos:
13.54% (1 354.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|709
|GBPUSD
|163
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Mejor transacción: +474.00 USD
Peor transacción: -296 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +346.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -620.05 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.80 × 10
