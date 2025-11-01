SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Synthetic Metal
Vitali Vasilenka

Synthetic Metal

Vitali Vasilenka
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 9%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
63
Transacciones Rentables:
42 (66.66%)
Transacciones Irrentables:
21 (33.33%)
Mejor transacción:
474.00 USD
Peor transacción:
-296.29 USD
Beneficio Bruto:
3 537.03 USD (42 307 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 665.43 USD (28 125 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (346.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 396.08 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
8.26%
Carga máxima del depósito:
4.48%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
15
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
0.64
Transacciones Largas:
40 (63.49%)
Transacciones Cortas:
23 (36.51%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
13.83 USD
Beneficio medio:
84.22 USD
Pérdidas medias:
-126.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-620.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-851.13 USD (3)
Crecimiento al mes:
5.82%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
511.87 USD
Máxima:
1 359.08 USD (12.53%)
Reducción relativa:
De balance:
12.53% (1 359.08 USD)
De fondos:
13.54% (1 354.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 56
GBPUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 709
GBPUSD 163
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +474.00 USD
Peor transacción: -296 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +346.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -620.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.80 × 10
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 06:41
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 08:59
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada