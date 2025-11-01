シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Synthetic Metal
Vitali Vasilenka

Synthetic Metal

Vitali Vasilenka
レビュー0件
信頼性
8週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 9%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
42 (66.66%)
損失トレード:
21 (33.33%)
ベストトレード:
474.00 USD
最悪のトレード:
-296.29 USD
総利益:
3 537.03 USD (42 307 pips)
総損失:
-2 665.43 USD (28 125 pips)
最大連続の勝ち:
17 (346.24 USD)
最大連続利益:
1 396.08 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
8.26%
最大入金額:
4.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
40 (63.49%)
短いトレード:
23 (36.51%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
13.83 USD
平均利益:
84.22 USD
平均損失:
-126.93 USD
最大連続の負け:
5 (-620.05 USD)
最大連続損失:
-851.13 USD (3)
月間成長:
5.82%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
511.87 USD
最大の:
1 359.08 USD (12.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.53% (1 359.08 USD)
エクイティによる:
13.54% (1 354.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 56
GBPUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 709
GBPUSD 163
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +474.00 USD
最悪のトレード: -296 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +346.24 USD
最大連続損失: -620.05 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.80 × 10
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 06:41
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 08:59
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録