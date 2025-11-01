- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
63
利益トレード:
42 (66.66%)
損失トレード:
21 (33.33%)
ベストトレード:
474.00 USD
最悪のトレード:
-296.29 USD
総利益:
3 537.03 USD (42 307 pips)
総損失:
-2 665.43 USD (28 125 pips)
最大連続の勝ち:
17 (346.24 USD)
最大連続利益:
1 396.08 USD (4)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
8.26%
最大入金額:
4.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
15
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
40 (63.49%)
短いトレード:
23 (36.51%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
13.83 USD
平均利益:
84.22 USD
平均損失:
-126.93 USD
最大連続の負け:
5 (-620.05 USD)
最大連続損失:
-851.13 USD (3)
月間成長:
5.82%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
511.87 USD
最大の:
1 359.08 USD (12.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.53% (1 359.08 USD)
エクイティによる:
13.54% (1 354.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|709
|GBPUSD
|163
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.80 × 10
