Synthetic Metal

Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 9%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
44 (65.67%)
Verlusttrades:
23 (34.33%)
Bester Trade:
474.00 USD
Schlechtester Trade:
-296.29 USD
Bruttoprofit:
3 570.25 USD (43 400 pips)
Bruttoverlust:
-2 678.27 USD (28 742 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (346.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 396.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
8.26%
Max deposit load:
4.48%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.66
Long-Positionen:
41 (61.19%)
Short-Positionen:
26 (38.81%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
13.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-116.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-620.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-851.13 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
511.87 USD
Maximaler:
1 359.08 USD (12.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.53% (1 359.08 USD)
Kapital:
13.54% (1 354.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 60
GBPUSD 7
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 729
GBPUSD 163
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD 1.6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +474.00 USD
Schlechtester Trade: -296 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +346.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -620.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.80 × 10
Keine Bewertungen
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 06:41
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 08:59
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
