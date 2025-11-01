- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
67
Gewinntrades:
44 (65.67%)
Verlusttrades:
23 (34.33%)
Bester Trade:
474.00 USD
Schlechtester Trade:
-296.29 USD
Bruttoprofit:
3 570.25 USD (43 400 pips)
Bruttoverlust:
-2 678.27 USD (28 742 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (346.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 396.08 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
8.26%
Max deposit load:
4.48%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.66
Long-Positionen:
41 (61.19%)
Short-Positionen:
26 (38.81%)
Profit-Faktor:
1.33
Mathematische Gewinnerwartung:
13.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
81.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-116.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-620.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-851.13 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.87%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
511.87 USD
Maximaler:
1 359.08 USD (12.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.53% (1 359.08 USD)
Kapital:
13.54% (1 354.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|729
|GBPUSD
|163
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +474.00 USD
Schlechtester Trade: -296 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +346.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -620.05 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.80 × 10
