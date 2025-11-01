- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
42 (66.66%)
Negociações com perda:
21 (33.33%)
Melhor negociação:
474.00 USD
Pior negociação:
-296.29 USD
Lucro bruto:
3 537.03 USD (42 307 pips)
Perda bruta:
-2 665.43 USD (28 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (346.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 396.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
8.26%
Depósito máximo carregado:
4.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
40 (63.49%)
Negociações curtas:
23 (36.51%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
13.83 USD
Lucro médio:
84.22 USD
Perda média:
-126.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-620.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-851.13 USD (3)
Crescimento mensal:
5.82%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
511.87 USD
Máximo:
1 359.08 USD (12.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.53% (1 359.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.54% (1 354.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|56
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|709
|GBPUSD
|163
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|GBPUSD
|1.6K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +474.00 USD
Pior negociação: -296 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +346.24 USD
Máxima perda consecutiva: -620.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 1
|
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
|
GTCGlobalTrade-Server
|4.80 × 10
