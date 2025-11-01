SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Synthetic Metal
Vitali Vasilenka

Synthetic Metal

Vitali Vasilenka
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 9%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
63
Negociações com lucro:
42 (66.66%)
Negociações com perda:
21 (33.33%)
Melhor negociação:
474.00 USD
Pior negociação:
-296.29 USD
Lucro bruto:
3 537.03 USD (42 307 pips)
Perda bruta:
-2 665.43 USD (28 125 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (346.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 396.08 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
8.26%
Depósito máximo carregado:
4.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
15
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
40 (63.49%)
Negociações curtas:
23 (36.51%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
13.83 USD
Lucro médio:
84.22 USD
Perda média:
-126.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-620.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-851.13 USD (3)
Crescimento mensal:
5.82%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
511.87 USD
Máximo:
1 359.08 USD (12.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.53% (1 359.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.54% (1 354.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 56
GBPUSD 7
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 709
GBPUSD 163
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 13K
GBPUSD 1.6K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +474.00 USD
Pior negociação: -296 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +346.24 USD
Máxima perda consecutiva: -620.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GTCGlobalTrade-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
4.80 × 10
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 06:41
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 08:59
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar