시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Synthetic Metal
Vitali Vasilenka

Synthetic Metal

Vitali Vasilenka
0 리뷰
안정성
10
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 12%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
95
이익 거래:
61 (64.21%)
손실 거래:
34 (35.79%)
최고의 거래:
588.44 USD
최악의 거래:
-296.29 USD
총 수익:
4 971.85 USD (61 236 pips)
총 손실:
-3 789.71 USD (63 732 pips)
연속 최대 이익:
17 (346.24 USD)
연속 최대 이익:
1 396.08 USD (4)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
15.16%
최대 입금량:
4.48%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
53 (55.79%)
숏(주식차입매도):
42 (44.21%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
12.44 USD
평균 이익:
81.51 USD
평균 손실:
-111.46 USD
연속 최대 손실:
6 (-396.76 USD)
연속 최대 손실:
-851.13 USD (3)
월별 성장률:
13.22%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
511.87 USD
최대한의:
1 359.08 USD (12.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.53% (1 359.08 USD)
자본금별:
17.93% (1 953.09 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 88
GBPUSD 7
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1K
GBPUSD 163
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -4.1K
GBPUSD 1.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +588.44 USD
최악의 거래: -296 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +346.24 USD
연속 최대 손실: -396.76 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

OneRoyal-Server
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 1
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
GTCGlobalTrade-Server
5.10 × 10
리뷰 없음
2025.12.18 17:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 01:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 12:25
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.25 07:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 10:51
Share of trading days is too low
2025.11.21 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.21 06:41
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 15.79% of days out of the 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 00:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Share of trading days is too low
2025.11.20 08:59
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
Share of trading days is too low
2025.11.03 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
