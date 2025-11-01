- 자본
트레이드:
95
이익 거래:
61 (64.21%)
손실 거래:
34 (35.79%)
최고의 거래:
588.44 USD
최악의 거래:
-296.29 USD
총 수익:
4 971.85 USD (61 236 pips)
총 손실:
-3 789.71 USD (63 732 pips)
연속 최대 이익:
17 (346.24 USD)
연속 최대 이익:
1 396.08 USD (4)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
15.16%
최대 입금량:
4.48%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.87
롱(주식매수):
53 (55.79%)
숏(주식차입매도):
42 (44.21%)
수익 요인:
1.31
기대수익:
12.44 USD
평균 이익:
81.51 USD
평균 손실:
-111.46 USD
연속 최대 손실:
6 (-396.76 USD)
연속 최대 손실:
-851.13 USD (3)
월별 성장률:
13.22%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
511.87 USD
최대한의:
1 359.08 USD (12.53%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.53% (1 359.08 USD)
자본금별:
17.93% (1 953.09 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|88
|GBPUSD
|7
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1K
|GBPUSD
|163
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.1K
|GBPUSD
|1.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
