- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
228
Прибыльных трейдов:
175 (76.75%)
Убыточных трейдов:
53 (23.25%)
Лучший трейд:
39.54 USD
Худший трейд:
-34.57 USD
Общая прибыль:
535.80 USD (705 686 pips)
Общий убыток:
-242.24 USD (504 577 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (28.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
49.67 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
41.35%
Макс. загрузка депозита:
4.20%
Последний трейд:
4 минуты
Трейдов в неделю:
116
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
6.74
Длинных трейдов:
136 (59.65%)
Коротких трейдов:
92 (40.35%)
Профит фактор:
2.21
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
3.06 USD
Средний убыток:
-4.57 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-43.57 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.57 USD (3)
Прирост в месяц:
2.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
43.57 USD (0.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.43% (43.57 USD)
По эквити:
1.39% (140.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSDT
|170
|ETHUSDT
|58
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSDT
|282
|ETHUSDT
|12
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSDT
|218K
|ETHUSDT
|-17K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +39.54 USD
Худший трейд: -35 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +28.23 USD
Макс. убыток в серии: -43.57 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
