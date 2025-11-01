SinaisSeções
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 4%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
272
Negociações com lucro:
204 (75.00%)
Negociações com perda:
68 (25.00%)
Melhor negociação:
154.76 USD
Pior negociação:
-55.61 USD
Lucro bruto:
868.08 USD (869 886 pips)
Perda bruta:
-491.65 USD (863 318 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (28.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
256.80 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
43.50%
Depósito máximo carregado:
10.89%
Último negócio:
7 horas atrás
Negociações por semana:
106
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
1.88
Negociações longas:
155 (56.99%)
Negociações curtas:
117 (43.01%)
Fator de lucro:
1.77
Valor esperado:
1.38 USD
Lucro médio:
4.26 USD
Perda média:
-7.23 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-199.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-199.87 USD (7)
Crescimento mensal:
3.76%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
199.87 USD (1.89%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.89% (199.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.70% (587.02 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSDT 205
ETHUSDT 67
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSDT 363
ETHUSDT 13
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSDT 21K
ETHUSDT -15K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +154.76 USD
Pior negociação: -56 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +28.23 USD
Máxima perda consecutiva: -199.87 USD

2025.12.14 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 09:52
Share of trading days is too low
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
