Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
216 (75.26%)
Verlusttrades:
71 (24.74%)
Bester Trade:
154.76 USD
Schlechtester Trade:
-55.61 USD
Bruttoprofit:
885.83 USD (901 161 pips)
Bruttoverlust:
-497.94 USD (876 753 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (28.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
256.80 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
44.52%
Max deposit load:
10.89%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.94
Long-Positionen:
167 (58.19%)
Short-Positionen:
120 (41.81%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-199.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.87 USD (7)
Wachstum pro Monat :
3.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
199.87 USD (1.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.89% (199.75 USD)
Kapital:
5.70% (587.02 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSDT
|218
|ETHUSDT
|69
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSDT
|373
|ETHUSDT
|15
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSDT
|37K
|ETHUSDT
|-13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Bester Trade: +154.76 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -199.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GTCGlobalTrade-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
