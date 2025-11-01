SignaleKategorien
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 4%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
287
Gewinntrades:
216 (75.26%)
Verlusttrades:
71 (24.74%)
Bester Trade:
154.76 USD
Schlechtester Trade:
-55.61 USD
Bruttoprofit:
885.83 USD (901 161 pips)
Bruttoverlust:
-497.94 USD (876 753 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (28.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
256.80 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
44.52%
Max deposit load:
10.89%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
102
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
1.94
Long-Positionen:
167 (58.19%)
Short-Positionen:
120 (41.81%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-199.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-199.87 USD (7)
Wachstum pro Monat :
3.88%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
199.87 USD (1.89%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
1.89% (199.75 USD)
Kapital:
5.70% (587.02 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSDT 218
ETHUSDT 69
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSDT 373
ETHUSDT 15
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSDT 37K
ETHUSDT -13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +154.76 USD
Schlechtester Trade: -56 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -199.87 USD

2025.12.14 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.13 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 09:52
Share of trading days is too low
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
