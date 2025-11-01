- 자본
- 축소
트레이드:
407
이익 거래:
302 (74.20%)
손실 거래:
105 (25.80%)
최고의 거래:
154.76 USD
최악의 거래:
-140.14 USD
총 수익:
1 037.87 USD (1 139 110 pips)
총 손실:
-849.17 USD (1 602 424 pips)
연속 최대 이익:
13 (28.23 USD)
연속 최대 이익:
256.80 USD (3)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
55.20%
최대 입금량:
10.89%
최근 거래:
4 분 전
주별 거래 수:
109
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
254 (62.41%)
숏(주식차입매도):
153 (37.59%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.46 USD
평균 이익:
3.44 USD
평균 손실:
-8.09 USD
연속 최대 손실:
7 (-199.87 USD)
연속 최대 손실:
-241.54 USD (2)
월별 성장률:
1.89%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
443.77 USD (4.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.20% (443.77 USD)
자본금별:
5.70% (587.02 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSDT
|314
|ETHUSDT
|93
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSDT
|162
|ETHUSDT
|26
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSDT
|-459K
|ETHUSDT
|-4.1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +154.76 USD
최악의 거래: -140 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +28.23 USD
연속 최대 손실: -199.87 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GTCGlobalTrade-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음