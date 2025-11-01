- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
247
盈利交易:
185 (74.89%)
亏损交易:
62 (25.10%)
最好交易:
154.76 USD
最差交易:
-55.61 USD
毛利:
820.21 USD (802 526 pips)
毛利亏损:
-457.43 USD (781 780 pips)
最大连续赢利:
13 (28.23 USD)
最大连续盈利:
256.80 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
42.47%
最大入金加载:
10.89%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
112
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.82
长期交易:
142 (57.49%)
短期交易:
105 (42.51%)
利润因子:
1.79
预期回报:
1.47 USD
平均利润:
4.43 USD
平均损失:
-7.38 USD
最大连续失误:
7 (-199.87 USD)
最大连续亏损:
-199.87 USD (7)
每月增长:
3.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
199.87 USD (1.89%)
相对跌幅:
结余:
1.89% (199.75 USD)
净值:
5.70% (587.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSDT
|184
|ETHUSDT
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSDT
|350
|ETHUSDT
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSDT
|36K
|ETHUSDT
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +154.76 USD
最差交易: -56 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +28.23 USD
最大连续亏损: -199.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GTCGlobalTrade-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论