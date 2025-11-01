- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
259
Transacciones Rentables:
193 (74.51%)
Transacciones Irrentables:
66 (25.48%)
Mejor transacción:
154.76 USD
Peor transacción:
-55.61 USD
Beneficio Bruto:
855.10 USD (853 519 pips)
Pérdidas Brutas:
-489.26 USD (857 360 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (28.23 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
256.80 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
43.50%
Carga máxima del depósito:
10.89%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
109
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
1.83
Transacciones Largas:
154 (59.46%)
Transacciones Cortas:
105 (40.54%)
Factor de Beneficio:
1.75
Beneficio Esperado:
1.41 USD
Beneficio medio:
4.43 USD
Pérdidas medias:
-7.41 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-199.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-199.87 USD (7)
Crecimiento al mes:
3.66%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
199.87 USD (1.89%)
Reducción relativa:
De balance:
1.89% (199.75 USD)
De fondos:
5.70% (587.02 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSDT
|192
|ETHUSDT
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSDT
|352
|ETHUSDT
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSDT
|11K
|ETHUSDT
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +154.76 USD
Peor transacción: -56 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +28.23 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -199.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GTCGlobalTrade-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
