トレード:
282
利益トレード:
211 (74.82%)
損失トレード:
71 (25.18%)
ベストトレード:
154.76 USD
最悪のトレード:
-55.61 USD
総利益:
880.22 USD (888 202 pips)
総損失:
-497.94 USD (876 753 pips)
最大連続の勝ち:
13 (28.23 USD)
最大連続利益:
256.80 USD (3)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
43.50%
最大入金額:
10.89%
最近のトレード:
3 時間前
1週間当たりの取引:
102
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
1.91
長いトレード:
162 (57.45%)
短いトレード:
120 (42.55%)
プロフィットファクター:
1.77
期待されたペイオフ:
1.36 USD
平均利益:
4.17 USD
平均損失:
-7.01 USD
最大連続の負け:
7 (-199.87 USD)
最大連続損失:
-199.87 USD (7)
月間成長:
3.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
199.87 USD (1.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.89% (199.75 USD)
エクイティによる:
5.70% (587.02 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSDT
|215
|ETHUSDT
|67
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSDT
|369
|ETHUSDT
|13
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSDT
|26K
|ETHUSDT
|-15K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +154.76 USD
最悪のトレード: -56 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +28.23 USD
最大連続損失: -199.87 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GTCGlobalTrade-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
