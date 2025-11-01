- Прирост
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
118 (82.51%)
Убыточных трейдов:
25 (17.48%)
Лучший трейд:
79.68 USD
Худший трейд:
-29.07 USD
Общая прибыль:
934.92 USD (22 019 pips)
Общий убыток:
-204.29 USD (6 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (56.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.44 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
50.22%
Макс. загрузка депозита:
0.98%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
14.34
Длинных трейдов:
115 (80.42%)
Коротких трейдов:
28 (19.58%)
Профит фактор:
4.58
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
7.92 USD
Средний убыток:
-8.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.94 USD (3)
Прирост в месяц:
7.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.23 USD
Максимальная:
50.94 USD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.50% (50.94 USD)
По эквити:
2.44% (260.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|EURJPY
|16
|EURCAD
|8
|GBPUSD
|7
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|AUDCAD
|4
|USDCHF
|3
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|2
|ETHUSDT
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|532
|EURJPY
|44
|EURCAD
|31
|GBPUSD
|38
|USDCAD
|15
|NZDUSD
|23
|AUDCAD
|13
|USDCHF
|16
|AUDUSD
|8
|EURUSD
|10
|ETHUSDT
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|11K
|EURJPY
|1.1K
|EURCAD
|638
|GBPUSD
|949
|USDCAD
|399
|NZDUSD
|472
|AUDCAD
|357
|USDCHF
|315
|AUDUSD
|204
|EURUSD
|229
|ETHUSDT
|-569
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +79.68 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +56.25 USD
Макс. убыток в серии: -50.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live
|0.00 × 2
EquitiGroupLtd-Live
|0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|0.29 × 7
OneRoyal-Server
|1.43 × 7
TickmillUK-Live
|2.00 × 8
GTCGlobalTrade-Server
|4.44 × 25
