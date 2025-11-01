Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesCorp-Server 0.00 × 4 EquitiBrokerageSC-Live 0.00 × 2 EquitiGroupLtd-Live 0.00 × 2 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 0.29 × 7 OneRoyal-Server 1.43 × 7 TickmillUK-Live 2.00 × 8 GTCGlobalTrade-Server 4.44 × 25