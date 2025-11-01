СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA New Player
Vitali Vasilenka

EA New Player

Vitali Vasilenka
0 отзывов
Надежность
2 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 7%
GTCGlobalTrade-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
143
Прибыльных трейдов:
118 (82.51%)
Убыточных трейдов:
25 (17.48%)
Лучший трейд:
79.68 USD
Худший трейд:
-29.07 USD
Общая прибыль:
934.92 USD (22 019 pips)
Общий убыток:
-204.29 USD (6 503 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (56.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
140.44 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.44
Торговая активность:
50.22%
Макс. загрузка депозита:
0.98%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
82
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
14.34
Длинных трейдов:
115 (80.42%)
Коротких трейдов:
28 (19.58%)
Профит фактор:
4.58
Мат. ожидание:
5.11 USD
Средняя прибыль:
7.92 USD
Средний убыток:
-8.17 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-50.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-50.94 USD (3)
Прирост в месяц:
7.31%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.23 USD
Максимальная:
50.94 USD (0.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.50% (50.94 USD)
По эквити:
2.44% (260.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 92
EURJPY 16
EURCAD 8
GBPUSD 7
USDCAD 4
NZDUSD 4
AUDCAD 4
USDCHF 3
AUDUSD 2
EURUSD 2
ETHUSDT 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 532
EURJPY 44
EURCAD 31
GBPUSD 38
USDCAD 15
NZDUSD 23
AUDCAD 13
USDCHF 16
AUDUSD 8
EURUSD 10
ETHUSDT 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 11K
EURJPY 1.1K
EURCAD 638
GBPUSD 949
USDCAD 399
NZDUSD 472
AUDCAD 357
USDCHF 315
AUDUSD 204
EURUSD 229
ETHUSDT -569
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +79.68 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +56.25 USD
Макс. убыток в серии: -50.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GTCGlobalTrade-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ActivTradesCorp-Server
0.00 × 4
EquitiBrokerageSC-Live
0.00 × 2
EquitiGroupLtd-Live
0.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
0.29 × 7
OneRoyal-Server
1.43 × 7
TickmillUK-Live
2.00 × 8
GTCGlobalTrade-Server
4.44 × 25
Нет отзывов
2025.12.15 09:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.11 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 09:52
Share of trading days is too low
2025.12.11 09:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.11 08:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.22 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.01 08:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.01 08:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.01 08:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.01 08:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.01 08:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 9 days
